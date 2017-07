Innsbruck – Das Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International) ist weltweit tätig und hat zum Ziel, dass sich Firmenchefs wechselseitig empfehlen. Am Freitag fand die Gründungsveranstaltung einer zweiten Gruppe für Innsbruck statt. „Wir sind dabei, einige Lücken in Tirol zu schließen. In den Gruppen gibt es eine Exklusivität nach Branchen, daher wurde eine zweite Gruppe in Innsbruck nötig“, erklärt Enrico Maggi, Geschäftsführer von BNI Tirol.

In der Praxis heißt das, dass nicht drei Architekten vertreten sind, sondern ein buntes Spektrum vom Fliesenleger bis hin zur Leiterin eines Ingenieursbüros. Womit wir bei Monika Mair wären. Da sie zwei schulpflichtige Kinder hat, wurde vereinbart, dass sie bei den Treffen, sie finden um 7 Uhr im Deck 47 am Baggersee statt, später kommen kann. „Ich war öfter als Gast dabei und habe viele Unternehmer kennen gelernt. Ich bin von diesem Modell überzeugt. Man begegnet sich auf Augenhöhe, speziell Frauen profitieren sehr davon“, so Mair. Als Frau in einer Männerdomäne sei es nicht leicht, sich zu behaupten, persönliche Empfehlungen würden da enorm helfen.

„Es geht darum, Unternehmen sichtbar zu machen. Viele Leute glauben, sie sind gute Netzwerker, aber in Wahrheit sind die Treffen bei Brötchen und Sekt nicht nachhaltig“, so der Geschäftsführer. Bei BNI gebe es regelmäßige Frühstückstreffen, bei denen das eigene Unternehmen präsentiert werde. Es sei messbar, inwieweit die Umsätze durch die Empfehlungen steigen. Für Tirol hat Maggi konkrete Ziele: „Wir wollen 2017 bei unseren Mitgliedern den Umsatz in Summe signifikant steigern und so die 10-Millionen-Euro-Marke knacken.“ Es sollen auch Gruppen in Osttirol und im Außerfern entstehen. Die Teilnehmer zahlen zwar einen Mitgliedsbeitrag, an den Umsatzsteigerungen verdienen aber nur die Unternehmer.

Wichtig ist Maggi auch, dass vermehrt Frauen auf diese Form der Vernetzung zurückgreifen. Bei der neuen Gruppe sind es immerhin schon vier. „Frauen bringen ganz viel Power und Know-how mit. Auch die Qualität der Gruppe steigt, wenn mehr Unternehmerinnen beteiligt sind“, so Maggi. Derzeit seien leider nur etwa zehn Prozent der Mitglieder weiblich. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage: www. bni-tirol.at. (pla)