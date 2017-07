Von Matthias Reichle

Imst – Der Abgang kommt sehr überraschend. Bernhard Rauscher hat sein Amt als Geschäftsführer des Imst Tourismus erst am 2. Mai übernommen. Seit vorgestern ist der neue Chef bereits wieder der ehemalige. Nach knapp zwei Monaten gehen er und der Verband getrennte Wege.

Imst Tourismus hat personell turbulente Jahre hinter sich. In den letzten fünf Jahren gab es vier Geschäftsführerwechsel. Die langjährige Geschäftsführerin Alexandra Flür verließ den Verband 2012, ihr folgte ihre Stellvertreterin Doris Pollhammer nach, die sich bereits nach einem Jahr zurückzog. 2014 trennte sich auch Marco Walser, mit dem Pollhammer wenige Monate eine Doppelspitze gebildet hatte, vom TVB. Danach übernahm Michael Mattersberger für zwei Jahre die Agenden des Geschäftsführers, bis auch er Ende 2016 die Koffer packte.

Der gebürtige Oberösterreicher Rauscher war bereits davor in den Bereichen Tourismus und Unternehmensberatung in leitenden Funktionen tätig. Gestern Früh wurden die Aufsichtsräte über die Entwicklung informiert. TVB-Obmann Hannes Staggl war für die TT nicht erreichbar. „Es gab unüberbrückbare Differenzen in der Auffassung, wie der Verband zu führen ist“, betont Aufsichtsratsvorsitzender Josef Huber. „Man hat von beiden Seiten gesehen, dass es nicht geht.“ Das Arbeitsverhältnis sei mit 30. Juni aufgelöst. Man sei guter Dinge gewesen, dass die Zusammenarbeit funktioniert, so Huber. Die Personalangelegenheiten obliegen dem Obmann, erklärt er. Man müsse nun abwägen, ob die Stelle neu ausgeschrieben wird oder ob man an die nächstgereihten Kandidaten des letzten Bewerbungsdurchgangs herantritt.