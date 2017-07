Innsbruck – Der Innsbrucker Bauausschuss hat am Donnerstag in Sachen Erweiterung des Greif Centers den Akt wieder von der Tagesordnung gestrichen. „Bei dem Chaos setzen wir den Punkt ab, bis Ordnung herrscht“, sagte Ausschussobmann Lucas Krackl (FI). Und auch Planungsstadtrat Gerhard Fritz meinte, dass der Akt „in der Schublade bleibt, bis die Pläne von allen Beteiligten schriftlich bestätigt werden“.

Wie berichtet, plant die Wetscher Immobilien GmbH als Eigentümerin des Centers einen Ausbau. Und zwar sollen ein Großkino, ein Hotel, eine Bowlinganlage sowie ein neues Parkdeck auf dem Areal angesiedelt werden. Das bestehende Geschäftsgebäude mit diversen Mietern soll saniert und die Geschäftsflächen neu arrangiert werden.

Den Politikern stieß insbesondere sauer auf, dass – entgegen ursprünglicher Auskünfte an die Stadtplanung – das für die Kinonutzung avisierte Cineplexx-Unternehmen eine Übersiedlung vom Südring zum Greif Center zurzeit ausschließt. „Wir wollen jetzt wissen, was der Bauwerber wirklich vorhat“, so StR Franz Gruber (VP).

GF Martin Wetscher sieht in der Aktabsetzung indes „ein normales Vorgehen“. So seien einige Verfahren in dem bis zu 50 Mio. Euro teuren Projekt noch am Laufen. (mami)