Kundl – Die Tiroler Pfeifer Group gilt als einer der erfolgreichsten Akteure am boomenden italienischen Pelletsmarkt. Mit einer Investition von fünf Millionen Euro am Standort Kundl hat das Holzindustrie-Unternehmen nun die Weichen für eine weitere Expansion gestellt.

2016 wurden Pfeifer-Pellets – produziert in Kundl und in Imst – vom führenden italienischen Konsumententest-Magazin zu den besten Pellets Italiens gekürt. Von da an ging die Absatzkurve steil nach oben. Rund drei Millionen Tonnen an Pellets verheizten die Italiener zuletzt jährlich. Die Wachstumsraten sind im zweistelligen Bereich angesiedelt, Pellets gelten zudem als günstige Alternative zum Öl. Weiters genießen sie als CO-neutrales Heizmaterial auch ökologisches Renommee bei Umweltschützern. Für 2020 schätzen Experten den Jahresbedarf Italiens auf fünf Millionen Tonnen Pellets. 2016 verkaufte Pfeifer bereits 75.000 Tonnen Holzpellets nach Italien.

Zuletzt wurde im Mai 2017 eine neue Bandtrocknungsanlage zum Trocknen von Sägespänen in Kundl in Betrieb genommen. Damit konnte die jährliche Produktionsmenge von 120.000 auf 150.000 Tonnen Holzpellets gesteigert werden.

Durch die steigende Nachfrage wird sich auch der Mitarbeiterstand der Pfeifer Group in Kundl von 180 um 20 neue Arbeitskräfte erhöhen. Im Hochleistungssägewerk am Standort Kundl schneidet Pfeifer rund 800.000 Festmeter Holz pro Jahr, die anfallenden Späne werden zu den begehrten Pellets. (TT)