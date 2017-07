Innsbruck - Die Ergebnisse des aktuellen Top-Tirol-Konjunkturbarometers der Wirtschaftskammer Tirol (WK) würden zeigen, dass durch eine starke (Export-) Nachfrage und aufgrund eines dynamischen privaten Konsums die Auftragsbücher der Unternehmen gut gefüllt seien, schreibt die WK Tirol in einer Aussendung am Mittwoch. Dies führe auch dazu, dass jeder dritte Tiroler Leitbetrieb wieder die Möglichkeit habe, in den kommenden Monaten seinen Personalstand zu erhöhen. „65 Prozent der befragten Leitbetriebe berichten von einer guten aktuellen Geschäftslage und etwa 62 Prozent erwarten ebenso einen positiven Trend der wirtschaftlichen Lage ihres Betriebes für den Herbst 2017“, so die WK.

„Einzig im Tourismus könnte zum Saisonbeginn die Auftragslage noch etwas besser sein“, erklärt Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik & Strategie in der Tiroler Wirtschaftskammer. Die starke Auftragslage habe auch zur Folge, dass die Unternehmen zu Engpässen bei der Kapazitätenauslastung kommen würden. Mittlerweile würden 23 Prozent der befragten Unternehmen erklären, dass ihre Kapazitäten zu stark ausgelastet seien – im Vergleich zum Vorjahr seien dies nur 13 Prozent gewesen.

Investitionsflaute vorbei

Einer der Faktoren der schleppenden Konjunkturentwicklung der letzten Jahre sei auch eine ausgeprägte „Investitionsflaute“ in weiten Teilen der österreichischen Wirtschaft gewesen. In den letzten zwölf Monaten sei aber die Bereitschaft von Großbetrieben und mittleren Großbetrieben gestiegen. Besonders positiv sei die Investitionsneigung im Tiroler Handel (50 Prozent), gefolgt von der Tourismuswirtschaft mit 38 Prozent und der Tiroler Industrie mit 24 Prozent.

Auch die Arbeitslosenquote dürfte sich laut Wirtschaftskammer etwas stärker reduzieren als noch zu Jahresanfang prognostiziert. Aus heutiger Sicht werde Tirol erstmals seit fünf Jahren wieder eine Arbeitslosenquote unter 6 Prozent (5,8 Prozent) erreichen.

Wirtschaft und Arbeit in die Landesverfassung

„Es läuft also aktuell sehr gut, dennoch müssen wir am Ball bleiben und die Rahmenbedingungen verbessern“, sagt der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Jürgen Bodenseer. Er fordert, dass Wirtschaft und Arbeit nicht nur in der Bundes- sondern auch in der Landesverfassung verankert sein müssen.

Es brauche ein Gleichgewicht zwischen Naturschutz auf der einen und Wirtschaft und Arbeit auf der anderen Seite. Nur so könne man sicherstellen, dass Unternehmen und Arbeitsplätze auch in den Tälern eine Zukunft haben. (TT.com)