Kitzbühel – Nach fünf Jahren ist es wieder so weit: Im November finden Neuwahlen beim TVB Kitzbühel statt. Seit gestern haben dessen Mitglieder die Möglichkeit, im Büro der TVB-Direktion die Stimmgruppenliste einzusehen. Laut Informationen der Tiroler Tageszeitung gibt es keine großen Überraschungen, sondern nur eine kleine: und zwar, dass die Firma Intersport nicht mehr wie in den Vorjahren zur Stimmgruppe eins dazugehört. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Katrin Schlechter nicht mehr wie damals im Jahr 2012 mit Bergbahn-Chef Josef Burger zur Wahl antreten kann.

Insgesamt befinden sich 18 Unternehmen in der Stimmgruppe eins – um eines mehr als in den Vorjahren. Neu in der Stimmgruppe eins sind sowohl der Rasmushof von TVB-Präsidentin Signe Reisch als auch der Kaiserhof. Nun geht es darum, Wahlvorschläge auszuarbeiten. Diese müssen bis vier Wochen vor der Wahl im November schriftlich an das Land Tirol übermittelt werden.

Allen, die sich im TVB-Wahl-Prozedere nicht zurechtfinden, hilft Susanne Jungmann-Karl von der Abteilung Tourismus weiter. Grundsätzlich ist zu sagen, dass jedes TVB-Pflichtmitglied einen jährlichen Beitrag an das Land Tirol abgeben muss. Die Höhe dieses Beitrags setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: aus dem Umsatz des Unternehmens und dem so genannten Promillesatz.

„Bei TVB-Wahlen gibt es drei Stimmgruppen“, sagt Jungmann-Karl. Die Unternehmen werden abhängig von ihrer Abgaben-Stärke Stimmgruppen zugeteilt. Die abgabenstärksten Unternehmen finden sich demnach in Stimmgruppe eins wieder.

Jede Stimmgruppe darf schließlich vier Aufsichtsräte entsenden. Dieser besteht in Kitzbühel also aus zwölf Mitgliedern plus den beiden Bürgermeistern aus Kitzbühel und Reith.

Der Aufsichtsrat muss im Zuge der Vollversammlung den dreiköpfigen Vorstand wählen. Da der Vorstand automatisch aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, rücken drei weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat nach.

Anschließend steht die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie seines Stellvertreters an. (miho)