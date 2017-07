Kitzbühel – Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es fix: Heimatgold schließt seine Filiale in der Kitz Galleria. Die Räumlichkeiten werden aber nicht leer bleiben: Die Firma Plangger Delikatessen wird dort eine Filiale eröffnen.

„Bis 26. August sind wir noch da. Dann werden wir uns aus Kitzbühel zurückziehen“, sagt Heimatgold-Geschäftsführer Hannes Royer. Der Grund für diese Entscheidung liege am Konzept, das der Schladminger mit seiner Geschäftsidee verfolgt. „ Wir bieten bäuerliche Produkte an. Da wir den Bauern hohe Wertschätzung zeigen wollen, haben wir auch keine großen Margen“, so Royer. Die hohen Mieten in Kitzbühel seien in diesem Zusammenhang ein Problem. „In Kitzbühel gibt es Spitzenzeiten wie im Winter, aber im Sommer ist es uns nicht gelungen, mit unseren regionalen Produkten zu begeistern. Mit einem breiteren Angebot ist man sicher erfolgreicher.“

Das Lokal in der Kitz Galleria wird von Unterberger Immobilien zur Verfügung gestellt. Zum Thema hohe Mieten will Barbara Trapl vom Unternehmen festhalten, dass „wir kein wohlfahrtstätiger Verein sind. Und im Vergleich zu anderen Standorten haben wir günstige Mietpreise.“ Die Zusammenarbeit mit Royer habe aber stets gut funktioniert.

Die Firma Plangger möchte das Lokal umbauen und im September oder Oktober eröffnen. (miho)