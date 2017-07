Tulfes – Die geplante Errichtung einer 10er-Gondelbahn von Tulfes nach Halsmarter wurde für heuer vorerst einmal gestoppt. Die 21 Regionsbürgermeister entschieden sich für ein Gesamtkonzept. Dazu zählen die Modernisierung der Sektion zwei zur Kalten Kuchl und eine Beschneiungsanlage. Die Kosten für die 10er-Einseilumlaufbahn wurden bisher mit 6,7 Millionen Euro beziffert, für eine komplette Erneuerung müssten bis zu 18 Millionen Euro aufgebracht werden. Über Strategie, Maßnahmen und Finanzierung will die Glungezer-Taskforce bis Jahresende einen Bericht ausarbeiten. Finanziell wird der Ausbau des Glungezers jedoch nicht einfach zu stemmen sein. Vom Land gibt es maximal eine Förderung von rund 650.000 Euro.

Wegen der unsicheren Schneelage in den vergangenen Wintern hat sich die Situation am Glungezer verschlechtert. Umsatzeinbußen waren die Folge. So wird in der aktuellen Bilanz für 2016 ein Verlust von 278.000 Euro verbucht, im Jahr zuvor wurde noch ein Gewinn von 16.000 Euro gemacht. Die Verbindlichkeiten werden mit 426.000 Euro beziffert. Und Ende Mai 2017 ergab die Ausgaben- und Einnahmenrechnung ein Minus von rund 560.000 Euro. Zwischenzeitlich haben Gemeinde Tulfes, Tourismusverband, Agrargemeinschaft und Umlandgemeinden jedoch einen Zuschuss von 300.000 Euro geleistet.

Der Rucksack für die heurige Sommersaison beträgt rund 260.000 Euro, auch deshalb, weil darin bereits Planungs- und Baukosten für die neue Bahn von 180.000 Euro enthalten sind. Hier soll es laut Bürgermeister und Geschäftsführer Martin Wegscheider jedoch zu Korrekturbuchungen kommen – weg vom Girokonto der Glungezerbahn. „Da relativiert sich dann schon einiges bei den Zahlen.“ Ein neuer Geschäftsführer soll sich überdies hauptberuflich um die Bahn und die Ausbaupläne kümmern.

Wegscheider sieht die finanziellen Herausforderungen. „Aber ohne Glungezer wäre Tulfes nicht mehr so wie heute.“ Der Bürgermeister geht davon aus, dass der Ausbau zu stemmen ist. Bei der 10er-Gondel würden die Umlandgemeinden 2,2 Millionen Euro beisteuern, bei einer großen Variante wohl mehr als das Doppelte. Den größten Brocken müssten allerdings Tulfes und der Tourismusverband Hall-Wattens schlucken. Bei Einnahmen von 3,4 Millionen Euro und einem laufenden Schuldendienst von rund 120.000 Euro weist Tulfes derzeit einen Verschuldungsgrad von 19 Prozent sowie Schulden von 1,1 Millionen Euro auf. Millionen für die Glungezerbahn würden die Schuldenlast nach oben schnellen lassen. (pn)