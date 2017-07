Landeck – Die Stimmung unter Landecker und Zammer Unternehmern ist gut – das zeigt eine Umfrage, die das Standortzentrum Landeck-Zams (SLZ) in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Landeck im heurigen Frühjahr durchgeführt hat. Rund 400 Unternehmen wurden dazu angeschrieben – 108 aus den Sparten Handwerk, Gewerbe, Handel und Dienstleistung haben geantwortet. Das entspricht einer Rücklaufquote von 26,8 Prozent.

Bei 75 Prozent der Firmen ist die Stimmung demnach „gut bis sehr gut“. „87 Prozent bezeichnen ihre Auftragslage als eher gut bis sehr gut“, heißt es in einer Konklusio, die nun präsentiert wurde. 27 Prozent planen, künftig zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen, gleichzeitig „sehen es 71 Prozent der befragten Unternehmen als sehr bis eher schwierig an, Fachkräfte zu bekommen. Grundsätzlich sind davon alle Branchen betroffen“, heißt es weiter. Für 76 Prozent reichen ihre derzeitigen Räume für aktuelle und zukünftige Bedürfnisse aus. „24 Prozent hingegen benötigen in absehbarer Zeit mehr Raum. Konkret liegt der Mehrbedarf in den kommenden ein bis zwei Jahren bei 23.725 Quadratmetern“, weiß der Geschäftsführer des Standortzentrums Landeck-Zams, Marco Fehr. „Außerdem besteht großer Bedarf an der Verfügbarkeit von leistbaren Gewerbeflächen.“ Ein Wunsch der Unternehmer ist darüber hinaus schnelles Internet.

Die eigene Arbeit sieht man mit der Umfrage bestätigt: „Ein funktionierendes Standortmanagement, wie es durch das Standortzentrum Landeck-Zams und die neugegründete Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaft erfolgt, wird dabei als sinnvoll und zielführend gesehen“, so Fehr. „Grund und Boden sind unerlässlich für die Entwicklung des Standortes. Diesen in Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen, ist eine zentrale Aufgabe, die auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist“, sagt er. „Die Politik ist gefordert, die nötigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen“, betont BM Wolfgang Jörg (Landeck). Dem schließt sich auch sein Zammer Kollege Siggi Geiger an: „Es ist nun Aufgabe des Standortzentrums, gemeinsam mit den Gemeinden und der Wirtschaftskammer dem Ergebnis der Umfrage entsprechend Rahmenbedingungen zu schaffen und Maßnahmen umzusetzen, um den Wirtschaftsstandort im Talkessel noch attraktiver zu machen.“ (TT, mr)