Von Alexandra Plank

Innsbruck – „Leben, wo andere Urlaub machen“, diesen Slogan erweitern immer mehr Tiroler und machen jetzt auch dort Urlaub, wo sie leben. Laut Angaben der Tirol Werbung sind die Übernachtungen von Tiroler Gästen im eigenen Bundesland in den vergangenen fünf Jahren um fast 24 Prozent auf 718.000 im Tourismusjahr 2015/16 gestiegen.

Beim Urlaub im eigenen Land bewegen sich die Tiroler dabei durchaus im Hochpreissegment. „Am gefragtesten ist die 4- und 5-Stern-Hotellerie. Auf diese entfallen mehr als 40 Prozent der Nächtigungen von Tirolern“, erklärt Tirol-Werbung-Chef Josef Marg­reiter. Der Löwenanteil der Einnahmen kommt in Nordtirol auch weiterhin von einer sehr internationalen Gästeschicht. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wie etwa Kärnten, ist Tirol bei Gästen anderer Bundesländer nicht so begehrt. Mit einer Ausnahme: Osttirol. Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol, erklärt, hier würde man im Bewusstsein der anderen Bundesländer eher wie Kärnten gesehen. Dort ist der Anteil der inländischen Gäste auch traditionell hoch.

Wie Theurl festhält, machen Österreicher in Osttirol 28 Prozent der Gäste aus, in Nordtirol hingegen nur 10 Prozent. Das erkläre sich auch dadurch, dass Osttirol aufgrund der finanziellen Lage quasi gezwungen gewesen sei, einen „sanften Tourismus“ im Sommer aufzuziehen. „Jetzt ist das ein Vorteil, weil man bei uns Entschleunigung finden kann. Wir haben auch rechtzeitig in Trends wie Radfahren oder Klettern investiert.“ Gerade in den Randzeiten der Sommersaison sieht der Tourismusfachmann aber noch großes Potenzial. Auch die Chemie mit den Nordtirolern stimmt: „Wir zählen einige zu unseren Stammgästen. Mich freut das ganz besonders, weil sie immer so begeistert von Osttirol sind.“

In Nordtirol spielen im Sommer nicht nur die Nächtigungen Einheimischer eine zunehmende Rolle, seit jeher bedeutend sind die Tagesausflüge der Tiroler. Zuletzt hatte AK-Präsident Erwin Zangerl für Verstimmung bei den Touristikern gesorgt, da er erklärt hatte, die Tiroler würden für die Infrastruktur mitzahlen und dann bei Freizeitaktivitäten auch noch draufzahlen. „Es gibt in Tirol zahlreiche Einheimischentarife, Tiroler Tage oder Wochen – allen voran bei den Seilbahnen –, die allesamt weitere Vergünstigungen für die Bevölkerung im Land bieten“, erklärt Margreiter. Als Vorzeigeprojekt nennt er den TVB Wilder Kaiser mit seiner Bürgerkarte. „So erhalten die Bewohner der Region die gleichen Leistungen wie die Gäste mit Gästekarte“, ist der Chef der Tourismuswerbung für neue Varianten offen.