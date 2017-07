Iselsberg-Stronach – Elektromobilität braucht Ladeinfrastruktur. Die Reichweite moderner Elektroautos beträgt mehrere hundert Kilometer. „Zwar führen praktisch alle Fahrzeuge ein Notladekabel mit, um aus einer Haushaltssteckdose neue Energie in den Fahrakku laden zu können“, weiß Martin Kollnig vom Photovoltaikunternehmen sun.e-solution. „Doch erst mit starkstromgestützten Schnellladesystemen lassen sich die notwendigen Kilometerleistungen innerhalb kurzer Zeit nachladen.“

Auf dem Weg ins Mölltal liegt direkt an der Straße der bekannte Iselsbergerhof, den die Familie Obersteiner führt. „Gemeinsam haben wir überlegt, eine Lademöglichkeit für E-Bikes zu installieren“, erklärt Kollnig. Schnell war klar, dass hier auch Elektroautos auf dem Weg zum Großglockner vorbeikommen. Martin Kollnigs Sohn Daniel hat also eine Stromtankstelle geplant, die beiden Bedürfnissen gerecht wird. Als Besonderheit und in dieser Form erstmalig in Osttirol ist die Ladestelle mit zwei 275-Watt-Photovoltaikelementen ausgestattet. Die Anlage speist den erzeugten Strom direkt in den Hausverteiler des Gasthofes. Wenn ein Elektrofahrzeug zum Laden hält, stehen unabhängig davon bis zu 22 Kilowatt an Ladeleistung aus dem Netz zur Verfügung. In einer Stunde können je nach Entnahmefahrzeug zwischen 30 und 200 Kilometer Laufleistung entnommen werden. Das Laden ist jederzeit kostenlos.

„Es bietet sich einfach an, dass Geschäfte oder Gastronomie solche Dienstleistungen zur Verfügung stellen“, meinen die Betreiber. Schließlich spiele für den E-Mobilisten neben dem außergewöhnlichen Fahrerlebnis der Umweltgedanke eine entscheidende Rolle. Die Ladezeit werde sicher zur Konsumation genutzt, es besteht jedoch keine Verpflichtung. „Die reinen Stromkosten für einen vollen Fahrakku betragen rund drei Euro“, erklärt Daniel Kollnig. Eine Abrechnung würde sich also kaum lohnen.

Die beiden Photovoltaikelemente hätten in dem Fall zwar eher Symbolcharakter. „Und dennoch: Es zählt jeder Beitrag zum Ausstieg aus Kohle und Atom.“ Eine solche Tanksäule kostet je nach Ausstattun­g 4000 bis 6000 Eur­o. (bcp)