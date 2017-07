Innsbruck – Die Immobiliengesellschaft der Stadt Innsbruck (IIG) zieht zufrieden Bilanz über das Geschäftsjahr 2016. „Wir konnten das gesamte Bauvolumen mit 65 Mio. Euro auf ein neuerliches Allzeit-Hoch steigern“, berichtet Geschäftsführer Franz Danler, „davon flossen 42 Mio. Euro in den Neubau von Wohn- und Kommunaleinrichtungen. 23 Mio. Euro wurden für die Sanierung und laufende Instandhaltung aufgewendet.“

Ein Meilenstein aus Sicht von Stadt und IIG ist dabei das neue Kletterzentrum am ehemaligen WUB-Areal, das im April übergeben wurde. Das neue Wohn- und Pflegeheim in Pradl mit 120 Betten wird laut IIG ebenfalls heuer fertiggestellt. Die Kosten belaufen sich auf 18 Mio. Euro. Für die Errichtung einer neuen Tennis- und Beachvolleyball-Anlage in der Wiesengasse erfolgte kürzlich der Spatenstich. Dieser Neubau steht in Zusammenhang mit der Bebauung des Campagne-Areals: Durch die Übersiedelung der bestehenden Tennisanlage in der Radetzkystraße an den neuen Standort kann 2018 mit der ersten Baustufe am Campagne-Areal mit 300 Wohnungen begonnen werden. Weitere Wohnprojekte in der Defreggerstraße und Amras sollen bis Herbst 2017 abgeschlossen sein. Auch die Fertigstellung der neuen Remise im Auftrag der Innsbrucker Verkehrsbetriebe ist für Ende 2017 geplant. Das Haus der Musik als aktuell größtes Bauprojekt der IIG soll 2018 übergeben werden.

Fertiggestellt hat die IIG – die insgesamt übrigens rund 6000 Mietwohnungen verwaltet – 2016 etwa die Erweiterung des Fußballplatzes Reichenau oder das Stadtteilzentrum und betreute Wohnen in der Liebeneggstraße/Leopoldstraße in Wilten. Die NMS Hötting West wurde für die Polytechnische Schule adaptiert, die VS Angergasse sowie die Wohnanlage Sillblock I generalsaniert. Angekauft wurden 2016 u. a. die Räume für die neue Stadtbücherei in der Amraserstraße. (TT)