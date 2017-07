Von Claudia Funder

Lienz – Die Beschwerden hatten sich gehäuft, nachdem die Stadt Lienz das Angebot einer eigenen Saisonkarte für das Strandbad am Tristacher See gestrichen hatte. Mit den seitdem erhältlichen Kombi-­Tickets konnten Sonnenhungrige und Wasserratten zwar auch das Dolomitenbad nutzen, als einen geglückten Schritt sahen etliche Besucher diese Neuerung jedoch nicht. Eingeschworene Seefans halten sich im Sommer nur hier und nie im Freibad auf. Vor allem, dass man heuer für den Eintritt viel tiefer in die Tasche greifen musste als bisher, sorgte für Unmut: 2016 kostete die Saisonkarte für den See 53 Euro, für das Kombiticket waren plötzlich stolze 80 Euro zu berappen. Das wurde nicht einfach kommentarlos hingenommen.

Nach dem Hagel an Kritik verkündete BM Elisabeth Blanik im Juni im Alleingang, dass sie die Preisgestaltung in den Freibadeanlagen der Stadt neu verhandeln will: Und: „Schwimmen muss im Sommer für alle leistbar sein, weshalb es wichtig ist, auch noch über weitere Optimierungsmaßnahmen zu sprechen“, betonte sie damals.

In der letzten Gemeinderatssitzung erklärte Blanik zum Streichen der Saisonkarte: „Das war ein Fehler. Es gibt den Wunsch, wieder eine eigene Seekarte einzuführen.“ Sie ließ im Gremium über die Rückkehr zum verworfenen Modus abstimmen. Die Einzelsaisonkarte für den See solle zwar nicht zum alten, aber doch moderaten Preis von 67 Euro zu haben sein. Und es soll Ermäßigungen geben. Die Mehrheit der Mandatare stimmte für das neue Ticket. Die ÖVP sagte Nein. Vizebürgermeister Kurt Steiner (ÖVP) kritisierte Blanik, weil sie vorab medial angekündigt hatte, die Preispolitik in den Bädern neu zu überdenken.

Ab Montag liegen die neuen Seekarten auf. Wer bereits die Kombikarte gekauft hat, kann diese im Bürgerservicebüro der Liebburg bis 31. Juli umtauschen. Der Differenzbetrag wird ausgehändigt.

Im Herbst werde es dann erneut eine breite Diskussion über die Bad-Tarife geben, kündigte BM Blanik an.

Die Frequenzen in den Bädern sind heuer übrigens durchaus erfreulich. In der bisherigen Saison wurden im Strandbad Tristacher See 8414 Besucher und im Freibad 22.588 Gäste gezählt.