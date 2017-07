Von Alexander Paschinger

Imst – Gleich zwei Oberländer Personalfragen wurden nun in Imst beantwortet: erstens jene nach dem neuen Geschäftsführer und zweitens die andere, wohin sich der kurzzeitige Direktor der Tiroler Wirtschaftskammer und zwischenzeitliche Geschäftsführer der Bergbahnen See, der Landecker Thomas Köhle, bewegt. Beide haben seit Kurzem die gleiche Antwort: Thomas Köhle übernimmt ab 1. August die Geschäftsführung des Imst Tourismus. Das bestätigen sowohl TVB-Obmann Hannes Staggl als auch Aufsichtsratsvorsitzender Josef Huber gegenüber der TT.

Wie berichtet, wies die Leitung der Imster TVB-Geschäftsführung zuletzt eine kurze Halbwertszeit auf: Ende 2011 hörte Alexandra Flür auf, ihr folgte Doris Pollhammer, dann kam Marco Walser. Mit dem Obmannwechsel von Harald Bauer auf Hannes Staggl im März 2014 wurde auch wieder bald ein neuer Geschäftsführer mit Michael Mattersberger bestellt, der für rund 50 Tage von Bernhard Rauscher abgelöst wurde. „Unüberbrückbare menschliche, nicht fachliche Differenzen“, so Staggl. Auch Thomas Köhle habe sich bei der letzten Ausschreibung beworben und war vorne mitgereiht. „Daher machte eine neue Ausschreibung keinen Sinn“, so AR-Chef Huber. „Wir bedienten uns halt im Fundus der Bewerber vom April“, ergänzt Staggl. Beide Funktionäre beschreiben Köhle und auch die TVB-Mitarbeiter als „hochmotiviert“. Es gelte nach den Turbulenzen in der Geschäftsführung, wieder Ruhe in den Imst Tourismus zu bringen.

Immerhin stehen einige große Projekte an. Staggl hebt dabei den Almzoo auf der Obermarkter Alm und den Panoramaweg vom Fernpass nach Landeck an. Der sollte im August gestartet werden, vom Land liege eine Förderzusage von 50 Prozent für das 215.000-Euro-Projekt vor.