Von Peter Nindler

Innsbruck – 2011 hat die mehrheitlich private Westbahn auf der Strecke zwischen Salzburg und Wien ihren Betrieb aufgenommen und macht dort den staatlichen Bundesbahnen (ÖBB) Konkurrenz. Als Haupteigentümer fungiert der Unternehmer Hans Peter Haselsteiner mit knapp 50 Prozent. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Westbahn ihr Angebot ausdehnen möchte. Auch Richtung Innsbruck. Spätestens in sechs Jahren müssen die EU-Mitgliedsstaaten ohnehin mehr Wettbewerb auf der Schiene zulassen. Im Regionalverkehr will die Westbahn ebenfalls mitmischen, weil jedoch nicht ausgeschrieben wird, kommt die Westbahn nicht zum Zug. Wie zuletzt bei der Vergabe eines rund 700 Millionen Euro schweren Bahnpakets Ende Mai in Tirol.

Die Konsequenz daraus ist eine Beschwerde der Westbahn gegen die Direktvergabe der Verkehrsleistungen beim Bundesverwaltungsgericht. Infrastrukturministerium, Land Tirol und Verkehrsverbund haben Ende Mai die ÖBB mit einem Zug-Angebot von jährlich 7,1 Millionen Bahnkilometern über einen Zeitraum von zehn Jahren beauftragt. Das geschätzte Auftragsvolumen wird mit 700 Millionen Euro beziffert. Zusätzlich werden 25 neue Nahverkehrszüge eingesetzt, sechs davon im Südtirolverkehr. Die Transportkapazität erhöht sich damit um mehr als 2000 Sitzplätze, eine Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zu 2016. Außerdem wird ab 2021 im Bahnverkehr nach Südtirol kein Umsteigen am Brenner mehr nötig sein.

Mit dem für Tirol maßgeschneiderten Paket, so argumentiert Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SP), werden außerdem 3000 bestehende Arbeitsplätze der ÖBB in Tirol gesichert. Die Westbahn sieht das naturgemäß anders und bekämpft beim Bundesverwaltungsgericht die in drei Tranchen durchgeführte Direktvergabe sowie die Wahl des Zuschlagempfängers ÖBB. „Ausschreibungen sparen erwiesenermaßen in der ersten Ausschreibungsrunde bis zu 50 Prozent des eingesetzten Steuergeldes“, hält die Westbahn entgegen. Eine erste mündliche Verhandlung im Nachprüfungsverfahren hat bereits am Mittwoch in Wien vor dem Höchstgericht stattgefunden. Unabhängig davon ist auch ein politischer Streit über Direktvergaben im Nahverkehr entstanden. Die ÖVP kann sich auf Bundesebene mehr Wettbewerb vorstellen, SPÖ und Gewerkschaft sind dagegen.