Innsbruck – Der Tiroler Arbeitsmarkt setzte im ersten Halbjahr 2017 seinen positiven Trend fort. Im Halbjahresdurchschnitt waren 21.749 arbeitslose Personen vorgemerkt, das sind um 1497 oder 6,4 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Die Arbeitslosenquote für das erste Halbjahr 2017 beträgt 6,2 Prozent, im selben Zeitraum des Jahres 2016 betrug diese noch 6,7 Prozent, zeigen Zahlen des AMS Tirol.

„Nicht nur die deutlich gesunkene Arbeitslosenquote, sondern auch das starke Plus beim Zugang der an das AMS Tirol gemeldeten Stellen unterstreicht die in Fahrt gekommene Konjunktur und die positive Stimmung der heimischen Wirtschaft“, kommentiert die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, Sabine Platzer-Werlberger. So stieg die Zahl unselbstständig Beschäftigter im ersten Halbjahr um 2,2 Prozent oder 7076 Personen auf 328.332. Im Schnitt waren 5768 Stellen frei, eine Steigerung um 44,5 Prozent.

Nicht alle Personengruppen profitieren vom Aufschwung. „Personen älter als 50 Jahre sind 2017 von einer Steigerung der Arbeitslosigkeit um 3,2 Prozent oder 208 Personen stärker betroffen. Verbesserung erwarte man sich von der Aktion 20.000, mit der tirolweit im kommenden Jahr rund 800 Jobs für ältere Langzeitarbeitslose geschaffen werden sollen.

Bildung sei weiterhin der Schlüssel zum Arbeitsmarkt. 41,7 Prozent der Arbeitslosen haben nur eine Pflichtschulausbildung, 39,7 Prozent eine Lehrausbildung. Im Schnitt befanden sich 2620 Personen in Schulungen.

Den stärksten Rückgang nach Branchen gab es im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit minus 6,5 Prozent. (TT)