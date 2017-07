Von Anna-Lena Winsauer

Zirl – Morgens um sechs läutet der Wecker von Livia Hungsberger – und das in den Sommerferien. Die 15-Jährige ist eine von schätzungsweise 20.000 Tiroler Ferialarbeitern. Bereits um sieben Uhr steht sie in der Filiale einer großen Bäckerei in Zirl und bringt die Kühltransporte ins Lager. Danach belegt sie Brote – von der Schnitzelsemmel arbeitet sie sich bis zu den Laugenstangerln durch. Später geht es nach vorne zur Theke, dort bedient sie Kunden.

Hungsberger arbeitet bereits seit zwei Wochen in der Filiale. „Das ist mein allererster Ferialjob. Ich finde es super, dass ich ein bisschen Geld verdiene und dabei noch ein wenig Arbeitsluft schnuppern kann“, meint die 15-Jährige. Die ersten drei Tage sei sie nach der Arbeit erschöpft gewesen. Immerhin sei man es als Schülerin nicht gewohnt, sechs Stunden am Stück durchzuarbeiten. „Man gewöhnt sich zwar schnell daran, trotzdem ist es auf jeden Fall anstrengender, als in die Schule zu gehen“, ist sich Hungsberger sicher.

Trotz Ferialjobs könne sie den Sommer noch genießen. Das Arbeiten mache ihr Spaß und da sie nur bis Mittag arbeite, habe sie noch genügend Zeit für andere Dinge. „Ich bin eine sehr aktive Person und viel unterwegs. Am Nachmittag freue ich mich am meisten darauf, mit meinen Pferden auszureiten“, erklärt die Schülerin. Für ihren Urlaub in Griechenland komme das Geld, das sie bei ihrer Ferialarbeit verdiene, auch gerade recht.

Das Interesse an einem Ferialjob ist bei der Tiroler Jugend groß. „Viele Jugendliche haben schon im September nach einer Arbeit für den kommenden Sommer gefragt“, sagt Julia Wolfschütz, stellvertretende Leiterin des Infoecks. Auch Unternehmen seien immer wieder daran interessiert, junge Leute im Sommer zu beschäftigen.

So wurden für diesen Sommer über 1000 Jobs in der vom Infoeck betriebenen Jobbörse angeboten. Ein Großteil der Ferialjobs sei in der Tourismusbranche zu bekommen. Arbeitsstellen in den Bereichen Technik und Wirtschaft finden sich allerdings weniger. Wolfschütz vermutet, dass diese meist über die darauf spezialisierten Schulen vergeben werden.

Damit es beim Ferialjob zu keinen Problemen oder Missverständnissen kommt, ist auch einiges zu beobachten: Florian Schütz von der AK rät etwa dazu, die Tätigkeiten, Arbeitszeiten und die Entlohnung bereits im Vorfeld schriftlich zu vereinbaren.

Und weil der nächste Sommer bestimmt kommt: Wer 2018 einen Ferialjob ergattern möchte, sollte sich früh auf die Suche machen. Denn „mit Ostern sind die meisten Ferialstellen schon besetzt“, meint Johannes Schranz, Statistiker beim Arbeitsmarktservice.