Von Matthias Reichle

Kaunertal – „Ich bin 24 Jahre da und habe sämtliche Bauphasen durchgemacht. Am Anfang hatten wir hier zwei riesige Heizöltanks mit je 24.000 Litern. Da weiß man, was oben rausgekommen ist“, erinnert Geschäftsführer Gerhard Larcher an seine Anfänge im Kaunertaler Hallenbad, das inzwischen Quellalpin heißt. Das Brummen der Brenner ist heute Geschichte. Seit Anfang Mai heizt man in erster Linie mit Erdwärme. Im Zuge des großen Hallenbadumbaus wurde das größte kommunale Erdwärmefeld Tirols errichtet. 50 Sonden, die bis rund 100 Meter Tiefe hinabreichen, fördern dabei die Erdwärme an die Oberfläche. Das Projekt war für die Beteiligten Neuland – und sorgte anfangs für gemischte Gefühle. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Heizung war diese Lösung auch wegen der Umrüstungen am Gebäudebestand um 400.000 Euro teurer, heißt es.

Die Ängste erhielten während der Bauzeit Nahrung. Es gab massive Probleme bei den Bohrungen, die die Kosten um weitere 100.000 Euro in die Höhe trieben. „Wir hatten eine Probebohrung gemacht. Wie in der Geologie üblich, kann die Situation aber bereits 20 Meter weiter ganz anders ausschauen“, betont Rupert Ebenbichler, Geschäftsführer der Wasser Tirol, die das Projekt beraten hat. Dabei war der Untergrund typisch für die Gegend. „Das Problem war die Größe der Steine“, betont Larcher. Die Bohrköpfe wurden regelrecht zerschlagen. Als das Quellalpin vergangenen Oktober eröffnete, glich die Liegewiese, unter der die Erdwärmesonden liegen, nach wie vor einer Mondlandschaft. Im November wechselte man einvernehmlich das Bohrunternehmen. Man sei mit immensen Nachforderungen an das Hallenbad herangetreten, so Larcher, darauf habe man sich nicht eingelassen.

Der Hallenbad-GF bereut das Erdwärmefeld aber keineswegs. „Der Ölbrenner ist seither mehr oder weniger still.“ Nach der Revision habe es die Anlage problemlos geschafft, das frische Wasser innerhalb von vier Tagen aufzuheizen. „Es war für uns ein Risiko“, betont Bürgermeister Pepi Raich – die Gemeinde und der TVB sind Quellalpin-Eigentümer. Ausschlaggebend für die Idee, auf Erdwärme umzusteigen, sei das gemeindeeigene Trinkwasserkraftwerk Verpeil gewesen, das den Großteil der Energie zum Betrieb der Wärmepumpen liefert, erklärt er. Die Erdwärmesonden werden mit Strom betrieben – aus einer Kilowattstunde Strom werden vier Kilowattstunden Wärme erzeugt, präzisiert Ebenbichler von Wasser Tirol. Man hofft, dadurch drei Viertel der Wärme über die neue Anlage zu erzeugen. Nur die Spitzen sollen weiterhin mit Öl abgefangen werden. Es sollen dadurch 80.000 Liter und mehr als die Hälfte der Energiekosten eingespart werden.

Für Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler ist mit dem Kaunertaler Hallenbad die Energiestrategie des Landes „im Kleinen abgebildet“. Ziel sei es, heimische Energieträger effizient zu nutzen. Es sei ein Musterbeispiel auf dem Weg zur Energieautonomie, so Geisler, der anfangs skeptisch war, der Gemeinde nun aber gratulierte. In zehn Jahren würde sich die Anlage für sie rechnen.

Unterstützt wurde der Umbau vom Land und der Tiwag. Letztere förderte die Erdwärmeanlage mit 50.000 Euro, wie Vorstandsdirektor Thomas Gasser erklärt. Bei den Kostenüberschreitungen stellt Geisler weitere Hilfe in Aussicht.