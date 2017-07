Von Katharina Krabacher

Hall i. T., Zirl – Mit 6. August wird das Carsharing-Angebot von Zipcar in Österreich eingestellt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich, den Mitgliedern wird laut Anbieter die Mitgliedschaftsgebühr für das restliche Jahr rückerstattet. In Hall und Zirl wird es somit künftig keine gemeinschaftliche Nutzung von Autos über Zipcar mehr geben. „Das Zipcar-Angebot wurde von der Bevölkerung in Hall nicht gut angenommen, daher ist es nicht sinnvoll, das Konzept in dieser Form fortzuführen“, kommentiert die Haller Bürgermeisterin Eva Maria Posch das Aus. Posch sieht größeren Bedarf im weiteren Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs. In Hall sucht man vorerst also nicht nach einem neuen Anbieter.

In Zirl hingegen macht man sich bereits auf die Suche nach einer Alternative. Dort soll das bisherige Carsharing-Modell durch ein E-Carsharing-Konzept ersetzt werden. Ein solches hatte Zipcar laut Bürgermeister Thomas Öfner nicht angeboten. Öfners Liste „Für Zirl“ hat am Donnerstag einen Antrag auf Einführung eines E-Carsharing-Modells und die Errichtung einer Stromtankstelle eingebracht. „Die Elektromobilität nimmt an Dynamik zu. Da Zirl ein Verkehrsknotenpunkt ist, möchten wir mit einem neuen Elektrofahrzeug-Konzept ein Zeichen für eine emissionsfreie und nachhaltige Zukunft setzen“, erklärt Öfner. Auch künftig werde nicht jeder auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können. „Um auch im Bereich Individualverkehr die Effizienz zu steigern und Lärm sowie Schadstoffe zu reduzieren, ist Elektromobilität ein Gebot der Stunde“, betont Zirls Bürgermeister.

Im Antrag wird vorgeschlagen, nach Standorten für ein bis zwei Stromtankstellen und ein E-Carsharing-Modell zu suchen und dafür entsprechende Angebote einzuholen. „Wir sind auf der Suche nach einem Anbieter für Zirl, bei dem auch der Service stimmt. Das Ziel ist es, noch im Herbst 2017 ein E-Car-Angebot in Zirl umzusetzen“, so Öfner.

„Das alte Angebot war nicht attraktiv genug, es bedarf eines neuen Konzepts, damit den Zirlern weiterhin ein modernes und attraktives Carsharing-Modell zur Verfügung gestellt wird“, bilanziert Öfner.