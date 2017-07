Lienz – Mit über 211.000 Nächtigungen in den Monaten Mai und Juni fuhr der Osttiroler Tourismus im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 10,35 Prozent ein. Die Ankünfte legten in diesem Zeitraum ebenfalls zu – auf über 64.800 Ankünfte (plus 13,5 Prozent). Damit wurde sowohl bei den Ankünften als auch bei den Nächtigungen der bisher stärkste Sommerbeginn seit über 25 Jahren verzeichnet.

Alle Regionen zeigen eine deutliche Steigerung, die Tourismusbetriebe sind mit dem Start sehr zufrieden, heißt es vonseiten des Tourismusverbandes Osttirol. In den wichtigsten Herkunftsmärkten Deutschland (plus 7,2 Prozent), Österreich (plus 13,6 Prozent) und Italien (plus 25,1 Prozent) seien starke Zuwächse erzielt worden, auch die Beneluxstaaten und die Schweiz haben sich sehr gut entwickelt.

Laut TVB-Obmann Franz Theurl liegen diese Ergebnisse nicht zuletzt an den zahlreichen toporganisierten Veranstaltungen: „Mit dem neuen Almrosenfest in St. Jakob i. D., der Harmonika-Weltmeisterschaft in Außervillgraten, dem internationalen Nachtwächtertreffen in Obertilliach, dem Austria Fußball Cup im Hochpustertal, den Tanzeuropameisterschaften in Matrei i. O. und die Jubiläumsausgabe der Dolomiten Radrundfahrt/Super Giro Dolomiti konnten sowohl direkte Übernachtungsgäste als auch wichtige Werbeakzente erreicht werden.“ Die Sommerkampagne habe ihre Wirkung nicht verfehlt. „Mein Dank gilt hier auch dem gesamten TVB-Team, das eine sehr gute Arbeit leistet und mit vollem Einsatz und Engagement arbeitet. Auch die strategische Entscheidung des Aufsichtsrates, in die Destinationsausrichtung Outdoor-Tourismus die notwendigen Mittel freizustellen, zahlt sich immer mehr aus.“

Die Sehnsucht der Menschen nach Bergsommerfrische werde bei steigenden Temperaturen immer stärker – sie müssen nur in den richtigen Momenten abgeholt und für einen erfrischenden Urlaub in den Osttiroler Bergen sensibilisiert werden, erklärt Obmann Franz Theurl weiter, der zuversichtlich in den weiteren Verlauf der Sommermonate blickt. (TT)