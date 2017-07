Lienz – Ab sofort wird entlang der Radstrecke Innichen – Lienz noch mehr Mobilität angeboten. Die ÖBB setzen ab heute die volle Kapazität an Zusatzzügen mit eigenen Fahrradwagen ein. Zum Einsatz kommen Doppelstock-Wendezüge mit einer Kapazität von bis zu 380 Fahrrädern pro Zug. Für die Kunden stehen auf zwei Etagen über 500 Sitzplätze bei den „Doppeldeckern der Schiene“ zur Verfügung.

In der nun beginnenden Hauptsaison bis 31. August stehen täglich insgesamt vier Fahrradzüge zwischen Lienz und Innichen zur Verfügung. Im September verkehrt dann wieder täglich ein eigener Zusatzzug mit Fahrradwagen und an den Wochenenden und an Fenstertagen auch weitere zusätzliche Züge mit Fahrradwagen.

Auf der Strecke zwischen Lienz und Fortezza/Franzens­feste werden moderne FLIRT-Nahverkehrsgarnituren eingesetzt. Diese Züge bieten Platz für 30 Fahrräder. Um die Abwicklung der Fahrradzüge so effizient wie möglich zu gestalten, werden die Fahrgäste ersucht, in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr ausschließlich die direkten Fahrradzüge zwischen Lienz und Innichen zu benützen. Die FLIRT-Nahverkehrsgarnituren sind in dieser Zeit für die Fahrradmitnahme ab Lienz gesperrt.

Vor wenigen Tagen wurden auch die Haltestellen in Lienz-Peggetz, Dölsach und Nikolsdorf mit ÖBB-Fahrkartenautomaten ausgestattet. So können die Kunden direkt am Bahnsteig vor ihrem Fahrtantritt beim Automaten das Ticket kaufen. Bezahlt werden kann mit Bargeld sowie Kreditkarte und Bankomat. Das Ticket ist unbedingt vor Antritt der Fahrt zu kaufen.

Weitere Auskünfte gibt es beim ÖBB-Kundenservice, unter www.oebb.at und am Serviceschalter der ÖBB am Bahnhof Lienz. (TT)