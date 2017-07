Von Alexander Paschinger

Sölden – Kaum dass „Hannibal“ über den Gletscher gezogen ist und sich die Wintersportler vom Rettenbachferner zurückgezogen haben, startete im Mai auch schon die Bausaison im hinteren Ötztal. Heuer gilt es, bis zum Saisonstart am 30. September und vor allem dann zum Ski-Weltcup-Auftakt Ende Oktober das Restaurant am Rettenbachgletscher neu aufzubauen. Nicht weniger als 8,4 Millionen Euro haben die Bergbahnen Sölden für dieses Vorhaben reserviert. 1066 Innen- und Außen-Sitzplätze in drei Gastronomiebereichen werden in einer Bauzeit von knapp fünf Monaten geschaffen. „Das sind in etwa gleich viel Plätze wie bisher – es kommt halt ein Bedienteil dazu“, will Bergbahnenchef Jakob „Jack“ Falkner gegenüber der TT kein Wort über etwaige neue Rekorde verlieren. Bei schönem Wetter seien die Terrassen voll, bei schlechtem Wetter sitzen die Skifahrer drinnen – daher müsse man die 1066 Sitzplätze aus einer anderen Perspektive sehen.

Tatsache sei, dass das alte Restaurant in die Jahre gekommen ist. 1975 aus einer Skihütte entstanden, wurde es 1976 zu einem Restaurant. Anfang der 1980er-Jahre kam ein Zubau dazu, 1996 wurde der Pavillon errichtet.

Nach mehr als 40 Jahren wird nun der Gastrobereich völlig neu gestaltet. So entsteht ein Selbstbedienungsrestaurant mit 440 Innen- und 400 Terrassenplätzen sowie 10 Sitzen an der Bar. Der „Gletschertisch“ wird ein Bedienrestaurant im Obergeschoß mit 90 Plätzen innen, 46 auf der Terrasse und 30 in der Lounge Bar. Außerdem wird die Bar „Gletscherspalte“ 50 Personen Platz bieten. Gastronomiepächter bleibt Armin Riml.

Komplettiert wird das Gebäude, das vom Saalfeldener Architekturbüro Wimreiter und Partner konzipiert wurde, durch ein neues Verkehrskonzept. So wird der Vorplatz zwischen den Bahnen und dem Restaurant zu einer Fußgängerzone. Zwei Lifte und zwei Rolltreppen lassen auch steile Treppen rund um das Gebäude verschwinden, betont der Betriebsleiter des Gletschers, Markus Arnold, im Mitarbeiterjournal. Dazu kommen eine neue Pelletsheizung für den Gesamtkomplex in 2675 Metern Höhe.

Eine zweite Baustelle der Bergbahnen Sölden gibt es derzeit am Gaislachkogel beim ice Q. Dort entsteht laut Gemeinderatssitzungsprotokoll ein Museum. Zu welchem Thema, dazu schweigt sich Bergbahnenchef Falkner – so wie einst im Vorfeld der Dreharbeiten in Sölden für den James-Bond-Streifen Spectre – in der Öffentlichkeit aus.