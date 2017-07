Innsbruck – 12.182 bäuerliche Unternehmen werden in Tirol als so genannte Invekos-Betriebe geführt. Sie nehmen damit an der EU-weit einheitlichen genormten Tierkennzeichnung (Tierhaltung) oder am Beihilfensystem teil. Das durchschnittliche Gesamteinkommen pro Landwirtschaft beträgt laut aktuellem Bericht zur Lage der Tiroler Land- und Forstwirtschaft 35.316 Euro. Rein aus der Landwirtschaft werden aber nur 11.629 Euro erwirtschaftet.

Die Analyse fällt ernüchternd aus: „Die Tiroler Buchführungsbetriebe erzielen den überwiegenden Einkommensanteil nicht mehr aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft einschließlich öffentlicher Gelder), sondern aus außerbetrieblichen Tätigkeiten“, heißt es im Bericht. Demnach stammen 33 Prozent aus Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft sowie der öffentlichen Gelder, zu 48 Prozent aus dem außerbetrieblichen Einkommen und zu 19 Prozent aus Sozialtransfers.

An öffentlichen Geldern wie Marktordnungsprämien, Direktzahlungen, der Ausgleichszulage sowie Prämien für eine umweltgerechte Landwirtschaft erhielten die Landwirte durchschnittlich 13.435 Euro, das sind rund 21,5 Prozent gemessen am Ertrag. Im Bundesschnitt seien die öffentlichen Gelder je Betrieb mit 15.193 Euro absolut höher als in Tirol, der Anteil am Ertrag entspricht aber nur 16,8 Prozent, analysieren die Agrarexperten.

Die Direktzahlungen betragen jährlich 34,7 Mio. Euro, 46,5 Mio. Euro werden für die erschwerte Bewirtschaftung abgegolten (Ausgleichszulage) und 37,8 Mio. Euro macht die Umweltförderung aus. (pn)