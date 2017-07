Von Harald Angerer

Kitzbühel – Aus den Töpfen steigt Dampf, an allen Ecken wird gearbeitet, und es riecht bereits köstlich. Auf den ersten Blick ist es eine Großküche wie andere auch, doch die Mitarbeiter machen sie zu etwas Besonderem. Im Kulinarium Kitzbühel kochen nämlich Menschen mit Behinderung oder Lernschwäche auf. Dieses Konzept sorgt seit dem Jahr 2006 nicht nur für schmackhafte Gerichte, sondern für Inklusion.

Insgesamt arbeiten 15 bis 20 Personen im Kulinarium, von Menschen mit Behinderung über Pädagoginnen bis hin zu Zivildienern, welche die Mitarbeiter unterstützen. „Wir haben schon Mitarbeiter, die seit dem Start 2006 dabei sind“, schildert Küchenchef Walter Laiminger. Dabei steht das selbstständige Arbeiten der Mitarbeiter im Vordergrund. Das Kulinarium betreut unter anderem das Schulbuffet der Neuen Mittelschule in Kitzbühel, hier sind zwei Mitarbeiter komplett selbstständig im Einsatz.

Pädagogische Mitarbeiterinnen, erfahrene Köche und der Küchenchef stimmen morgens gemeinsam die Tagesplanung ab. „Wir stellen den Tagesablauf mittels Symbolen und einfacher Sprache dar. Das ist für alle verständlich und fördert die Selbstständigkeit im Arbeitsalltag. Je nach persönlichen Fähigkeiten werden die Mitarbeiter mit Behinderung eingeteilt, zum Beispiel zum Suppenkochen, Brötchenbelegen oder zur Betreuung eines Caterings“, erklärt Laiminger.

Einer der Mitarbeiter, die von Beginn an dabei sind, ist Martin. Er ist über die Jahre sozusagen auf den Geschmack gekommen. „Am Anfang hat er sich eher noch vor der Arbeit gedrückt, inzwischen hat er seine Aufgabe in der Suppenküche gefunden. Er schaut viele Kochsendungen und bringt sich immer wieder mit neuen Rezepten ein“, schildert der Küchenchef. Die tägliche Routine tut Martin gut, die Erfolgserlebnisse fördern sein Selbstwertgefühl. Angeleitet von den ausgebildeten Köchen, hat er sogar seine eigene Rezeptmappe zusammengestellt. „Ich brauche dadurch weniger Hilfe“, erklärt Martin stolz. Durch die Rezeptmappe und den leicht verständlichen Tagesplan kann er alle Aufgaben – vom Herrichten der Zutaten bis zum Reinigen seines Arbeitsplatzes – eigenständig bewältigen.

Das Kulinarium Kitzbühel beliefert Schulbuffets und bietet Caterings für Firmen und Privatpersonen an. „Auch bei Hochzeiten sind wir ab und zu gebucht“, sagt Laiminger. In der Eurotours-Kantine in Kitzbühel wird wochentags auch das Mittagessen für über hundert Menschen zubereitet und verkauft. In der Kulinarium-Küche am Hornweg werden 300 bis 350 Essen täglich gekocht, in den Ferien mit knapp 150 deutlich weniger.