Innsbruck, Wien – Im Juli 1977, also vor genau 40 Jahren, hat die US-Fastfood-Kette McDonald’s am Wiener Schwarzenbergplatz ihren ersten Standort in Österreich eröffnet. Heute verfügt McDonald’s über bundesweit 195 Standorte und 9600 Beschäftigte. Damit sei man der größte Arbeitgeber der österreichischen Gastronomie. Heuer sollen 500 zusätzliche Jobs durch eigene Gästebetreuer geschaffen werden. Mit Big Mac & Co. wurden zuletzt 586 Mio. Euro Umsatz erzielt.

Beim Jubiläum werde in Tirol kräftig mitgefeiert, sagt der Managing Director von McDonald’s Österreich, Andreas Schmidlechner. In Tirol gibt es 18 Restaurants, die von fünf Franchise-Nehmern (eine Frau und vier Männer) betrieben werden. In Summe gibt es in Tirol 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die benötigten Lebensmittel würden zu 75 Prozent, das Rindfleisch, die Eier, das Gebäck, das Speiseeis und die Pommes sogar zu 100 Prozent aus Österreich kommen, womit man größter Gastropartner der Bauern sei, so Schmidlechner. Von den 12.000 Rinderbauern des Qualitätsprogramms ­M-Rind kämen allein 2320 aus Tirol. Der Schörgererhof von Familie Lindner in Oberndorf bei Kitzbühel sei 2015 als europaweiter Vorzeigebetrieb ausgezeichnet worden. (TT)