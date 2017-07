Oberperfuss – „Behördlich ist alles okay“, freut sich Hubert Deutschmann, Geschäftsführer der Bergbahnen Oberperfuss GmbH. Wie berichtet, haben die Bergbahnen – eine 100-Prozent-Tochter der Gemeinde Oberperfuss – beim zuständigen Verkehrsministerium um Baugenehmigung für die geplante Einseilumlaufbahn mit 8er-Gondeln von Stiglreith zum Sulzstich angesucht, ebenso um die nötige Rodungsbewilligung für die neue Lifttrasse und die Genehmigung für den Um- und Zubau im Bereich der Bergstation der bestehenden Gondelbahn „Peter Anich I“. Die Bauverhandlung am Dienstag „brachte ein positives Ergebnis, das uns von der Verhandlungsleiterin mündlich mitgeteilt wurde“, berichtet Deutschmann. Der Bescheid ergeht in den nächsten Tagen an die Bergbahnen als Projektwerber und alle Verfahrensparteien – die dann noch eine Einspruchsfrist haben.

Parallel wolle man sich bereits an die Vorarbeiten machen, so Deutschmann: So gelte es etwa, Leitungen zu verlegen, die der neuen Einseilumlaufbahn im Weg liegen. Zudem sei vor Beginn der Rodungsarbeiten mit den Teilwaldberechtigten noch der genaue Grenzverlauf abzuklären. Dies dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, glaubt auch BM Johanna Obojes-Rubatscher.

Der Baubeginn soll dann so rasch wie möglich erfolgen. Für Deutschmann „muss unser Ziel sein, dass bereits heuer zu Beginn der Wintersaison eine moderne, bequeme Aufstiegshilfe in Sektion 2 verkehrt“. Es sei „durchaus realistisch, das zu schaffen“.

Gemeinde und Bergbahnen ist es, wie berichtet, doch noch gelungen, die Gesamtfinanzierung für die neue Gondelbahn (4,4 Mio. Euro) auf die Beine zu stellen. Die Absagen der drei größten Umlandgemeinden Zirl, Völs und Inzing werden über eine stärkere Beteiligung der Gemeinde Oberperfuss und Privatinvestoren abgefangen. (md)