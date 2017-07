Sölden – Nun ist die Katze aus dem Sack – die Baustelle beim Ice Q am Gaislachkogel wird eine einzigartige „James-Bond-Kinoinstallation“. Damit kehrt 007 nach den Dreharbeiten zu „Spectre“ im Jahr 2015 wieder und vor allem ständig nach Sölden zurück. Dafür entsteht ein „maßgeschneidertes, neues Gebäude auf dem Berggipfel“, entworfen und gebaut vom Innsbrucker Architekten Johann Obermoser, teilte der Ötztal Tourismus am Mittwoch mit. Neben diesem Engagement der Sölder Bergbahnen kommt aber auch das gesamte Hirnschmalz der Bond-Maschinerie zum Einsatz: Entwurf und Entwicklung des Installationskonzeptes stammen von James-Bond-Kreativdirektor Neal Callow in Zusammenarbeit mit dem Chefdesigner von Optimist Inc., Tino Schaedle­r, und seinem Team.

„Wir freuen uns, zusammen mit EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer Bond zurück nach Sölden zu bringen“, erklärt Bergbahnen-Chef Jakob Falkner. Und zwar „durch die Erschaffung eines wahrlich einzigartigen Erlebnisses im Herzen von Tirol“. Dieses Konzept hätte nämlich auch in London oder New York entstehen können. Falkner zeigt sich überzeugt, dass „diese Installation die Stellung von Sölden als ganzjährige Destination für Sport und Unterhaltung stärken“ werde. Noch steht der Name der Kinoinstallation nicht fest, das Konzept bleibt 007-gemäß vorerst Geheimsache.

In Sölden wurde zuletzt von einem „Bond-Museum“ gesprochen. „Die Kinoinstallation wird ein völlig neues Format“, verspricht dagegen Falkner gegenüber der TT etwas Umfassenderes. Und vor allem „geht es nicht authentischer als hier“, so der Seilbahner. Das Ice Q war Filmkulisse für die „Hoffler-Klinik“ in „Spectre“ und „von diesem Standort aus hat man auch die Gletscherstraße im Blickfeld, wo die Verfolgungsjagd gedreht wurde“. (TT, pascal)