Innsbruck – Geballte Informationen über die Forst- und Holzwirtschaft in Tirol und einen angenehmen Aufenthaltsraum für Besucher bietet ein neuer Holzpavillon am Gelände des Innsbrucker Alpenzoos. Dieser wurde gestern von proHolz Tirol, dem Verein der Tiroler Forst- und Holzwirtschaft, gemeinsam mit Alpenzoodirektor Michael Martys und Landtags- und Alpenzoopräsident Herwig van Staa eröffnet.

Der Entwurf für den Pavillon stammt von Marko Melmer und Jonathan Sternberger von der HTL Imst und ging aus einem Wettbewerb hervor. Die Umsetzung erfolgte ab Mitte Juni unter der Leitung des Architekten Walter Vögele. „Insgesamt waren rund 200 Schüler am Projekt beteiligt, ebenso die Lehrer“, erklärt Vögele. „Trotz der Hitze gaben die Schüler ihr Bestes.“ Der Projektleiter ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Auch Rüdiger Lex, Geschäftsführer von proHolz, freute sich über die Eröffnung: „Mit diesem Pavillon konnten wir ein Aushängeschild für den Holzbau schaffen und aufzeigen, was mit dem Werkstoff Holz alles möglich ist.“ Der Infopavillon, der im Grundriss an ein Schneckenhaus erinnert, fügt sich in den bereits bestehenden interaktiven „Holzweg“ am Alpenzoo-Gelände ein. ProHolz investierte rund 50.000 Euro in den Bau des neuen Pavillons. (kk)