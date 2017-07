Von Nina Werlberger

Wattens, Chemnitz – Wer im deutschen Chemnitz mit seinem Handy im Hosensack an Ampeln vorbeispaziert, gibt viel von sich preis: Sensoren erfassen die Smartphones der Passanten, Radler und Autofahrer und zeichnen auf, wer sich wohin bewegt und wie lange er dafür braucht. Angesprochen werden alle Geräte, bei denen die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Hinter dem Projekt stehen der Tiroler Verkehrstechnikkonzern Swarco und der Forschungsriese Fraunhofer.

Ziel des Projekts namens „Smart Urban Services“ ist es laut Swarco, den Verkehr in Zukunft besser zu steuern und zu lenken oder etwa auch Events besser zu managen. Stadtplaner und Bürger sollen die Daten nützen können. Neben den Bluetooth-Sensoren, die kürzlich an 30 Ampeln angebracht wurden, erfasst die Swarco-Technik auch Umweltdaten wie Abgaswerte, Feinstaub oder Temperatur.

Und wie funktioniert das Ganze? „Melden sich die Geräte im Laufe der Zeit bei verschiedenen Bluetooth-Scannern an, so kann kostengünstig und effektiv die durchschnittliche Reisezeit für die Strecken zwischen den Standorten errechnet werden“, erklärte Swarco gegenüber der TT. Die Präzision der Ergebnisse sei gleich groß wie bei der Nummernschild-Erkennung, welche preislich und vom Datenschutz her aber eher problematisch seien, fügte das Unternehmen an. Mit der neuen Technologie lasse sich zum Beispiel auch die durchschnittliche Wartezeit bei Ampeln, im Stau oder in einer Warteschlange beim Skilift ermitteln, erklärte das Wattener Unternehmen.

Und der Datenschutz? Die Bild-Zeitung nannte die neuen Sensoren prompt „Schnüffelkasten“. Bei Swarco gibt man aber Entwarnung, was Datenschutzbedenken und die Erfassung persönlicher Daten angeht: Die Handys würden sich im Umkreis von etwa 50 Metern bei einer Ampel mit ihrer Geräte-ID anmelden. Diese ID identifiziert das Handy des Nutzers. „Es wird keine Verbindung aufgebaut. Noch im Bluetooth-Sensor werden die Daten unmittelbar verschlüsselt“, erläuterte Swarco. Auch gegen Hacker­angriffe soll das System gut geschützt sein. Bei der Blue­tooth-Technologie werden Daten per Funktechnik zwischen Geräten über eine kurze Distanz übertragen.

Ein ähnliches Swarco-Projekt läuft gerade in Reutlingen in Baden-Württemberg, wo 48 Handy-Sensoren angebracht wurden. Und in den Niederlanden ist der Tiroler Konzern schon seit mehreren Jahren an einem Projekt beteiligt, bei dem auf Autobahnen Bluetooth-Signale von Autos und Handys anonymisiert erfasst und dazu genutzt werden, Reisezeiten zu ermitteln und in der Folge Staus zu vermeiden. Aber auch in Österreich sind die Handy-Sensoren bereits da und dort ein Thema. In Graz etwa kämen Bluetooth-Scanner zum Einsatz, allerdings ohne Swarco-Beteiligung, hieß es.

Allerdings dürfte die Technologie schon bald in größerem Ausmaß in Österreich Einzug halten: Swarco spricht derzeit mit der Asfinag über einen Einsatz auf heimischen Autobahnen. Punktuell gibt es die Handy-Erfassung bereits (siehe Artikel rechts). „Die Asfinag plant den Einsatz an den Autobahnen zur Analyse der Verkehrsqualität allgemein und zum Erkennen von Staus vor und während der Reisezeit in einer Autobahnbaustelle“, erklärte Swarco. Man sei aktuell mit dem Autobahnbetreiber im Gespräch. Details wollte Swarco vorerst noch keine nennen. „Hier gilt es zunächst, technische und juristische Fragen zu klären.“