St. Johann in Tirol – Der Holzkonzern Egger mit Stammsitz in St. Johann in Tirol hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Umsatz-Rekord erzielt. Er stieg um 1,7 Prozent auf 2,38 Mrd. Euro, der operative Gewinn (EBITDA) kletterte um vier Prozent auf 363,7 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach der Übernahme eines Werks in Argentinien will man zudem einen Standort in den USA errichten.

Das operative Betriebsergebnis (EBIT) sank hingegen von 170,1 Mio. Euro im Jahr zuvor auf nunmehr 158 Mio. Euro. Dies hänge aber ausschließlich mit einer einmaligen Belastung aus einer Firmenwert-Abschreibung in Russland zusammen, sagte Finanz-Chef Thomas Leissing der APA. Das Ergebnis vor Steuern lag bei 122 Mio. Euro (2015/16: 129,8 Mio. Euro). Beim Gewinn nach Steuern lag die Gruppe bei 90 Mio. Euro, bei der Eigenkapitalquote bei 37,5 Prozent (2015/16: 38,9 Prozent).

Brexit verhinderte noch größeres Umsatz-Plus

Unter anderem der negative „Pfund-Effekt“ in Folge des Brexit in Großbritannien habe ein noch größeres Umsatz-Plus in der Höhe von rund drei Prozent verhindert, sagte Leissing bei der Bilanzpressekonferenz. Auch in der Türkei habe die angespannte politische und wirtschaftliche Lage zu leichten Rückgängen im lokalen Vertrieb von Kanten geführt, der aber jedoch großteils durch Export habe kompensiert werden können.

Insgesamt investierte Egger im vergangenen Jahr rund 260 Mio. Euro. Davon entfielen 64,3 Mio. Euro auf Erhaltungsinvestitionen.

Die Verantwortlichen zeigten sich jedenfalls mehr als zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr und verwiesen auf eine „gute Branchenkonjunktur“. „Die Wirtschaft in Europa hat sich erholt und die europäische Bauwirtschaft befindet sich wieder auf einem stabilen Wachstumspfad“, freute sich der Finanz-Chef. Für die kommenden Jahre prognostizierte er ein noch deutlicheres Wachstum.

Zweites außereuropäisches Werk in North Carolina

Mithelfen soll neben der Investition in Argentinien und dem geplanten Werk in Polen das erste US-Engagement der Gruppe. Mit dem Werk in Lexington im US-Bundesstaat North Carolina nimmt das Tiroler Familienunternehmen sein zweites außereuropäisches Werk in Angriff. Der Investitionsvertrag sei bereits unterschrieben, ein „modernes Werk“ habe in den USA absolut seine Berechtigung, erklärte Walter Schiegl, Gruppenleiter für Produktion und Technik. Ende 2018 soll der Bau gestartet werden, 2020 das Werk in Betrieb gehen. Die erste Projektphase umfasse Investitionen von rund 260 Mio. Euro, 400 Arbeitsplätze sollen direkt geschaffen werden. Die lokalen Entscheidungsbehörden und der Staat würden das Vorhaben „voll unterstützen“, so Schiegl. Von der angekündigten, eher protektionistischen Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump sei Egger nicht betroffen, ergänzte Leissing. „Diese Politik schadet einem lokalen Anbieter mit einem eigenen Werk nicht“, meinte er. Bereits im Oktober des heurigen Jahres wird Egger übrigens in der Nähe von Detroit ein eigenes Verteilerzentrum in Betrieb nehmen, das derzeit errichtete wird.

Leissing begründete die „Internationalisierungs-Strategie“ außerhalb Europas mit der zunehmenden Größe des Unternehmens: „Wir brauchen auch Märkte außerhalb Europas“. Neue Absatzmöglichkeiten für europäische Märkte sowie die „Zukunftssicherung durch Diversifizierung“ würden diese Strategie rechtfertigen und untermauern.

Das Familienunternehmen besteht seit 1961 und beschäftigte im Jahresschnitt 2016/17 insgesamt 8.145 Mitarbeiter. Europaweit werden an 17 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz hergestellt. (APA)