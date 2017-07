Reutte – „Zufahrt für Kunden und Anrainer frei“ steht seit wenigen Tagen in großen Lettern bei der Einfahrt in die Lindenstraße. Mit der neuen Zusatztafel versucht die Marktgemeinde, den durch die Großbaustelle verursachten Kunden- und Umsatzschwund der Firmen in der Lindenstraße abzufedern.

All jene, die den Geschäften und Restaurants die Treue halten, bekommen den von Wolfgang Wohlgenannt, Chef des Außerferner Druckhauses, initiierten Bauspaß-Pass. Damit können Treuepunkte gesammelt und tolle Gewinne eingeheimst werden. Über 1000 solcher Pässe und 20.000 Treuepunkte sind bereits im Umlauf. Die Nachfrage wächst. (fasi)