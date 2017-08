Von Harald Angerer

Kirchdorf – Als klares Zeichen für den bestehenden Standort bezeichnet Steinbacher-Geschäftsführer Roland Hebbel den Bau eines neuen Dienstleistungszentrums in Erpfendorf. Gestern Vormittag wurde die Grundsteinlegung durchgeführt. Im neuen Dienstleistungszentrum sollen die Kräfte gebündelt und im bestehenden Gebäude soll Platz geschaffen werden. Maschinenbauer, Schlosser und Elektriker sollen künftig in dem neuen Gebäude untergebracht werden. Ebenso eine weitere Lagerfläche.

„Damit schaffen wir Platz im bestehenden Gebäude und können Arbeitsabläufe optimieren“, erklärt Geschäftsführerin Ute Steinbacher. Das neue Gebäude wird direkt neben dem Bestandsgebäude auf 1375 m2 Fläche errichtet. Die Gesamtkosten betragen 2,5 Millionen Euro, wobei in zwei Bauabschnitten gebaut wird. Der erste Bauabschnitt soll schon bis Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Dann wird über die Wintermonate übersiedelt. Alles in allem sollen 30 Mitarbeiter in dem neuen Dienstleistungszentrum ihren Arbeitsplatz finden. Insgesamt sind es derzeit an die 300 Mitarbeiter, die Steinbacher in Erpfendorf beschäftigt. In allen Niederlassungen sind es gesamt 470 Mitarbeiter.

„Wir sind sehr froh, dass Steinbacher weiter in den Standort in Erpfendorf investiert, und erhoffen uns mittel- bis langfristig mehr Mitarbeiter am Standort“, sagt Bürgermeister Gerhard Obermüller bei der Grundsteinlegung. Die Firma Steinbacher ist der größte Arbeitgeber im Ort und der Standort sei damit abgesichert.

Den Wunsch nach mehr Mitarbeiter will Hebbel aber nicht erfüllen. „Durch die Erweiterung werden die Arbeitsabläufe entflochten und die Effizienz wird gesteigert, mehr Mitarbeiter sind deshalb aber nicht geplant“, sagt Hebbel. Mit dem Neubau wurde auch die Zufahrt zu dem benachbarten Gewerbegebiet verbessert. Bisher führte diese direkt durch das Steinbacher-Firmengelände. Jetzt führt sie außen vorbei und auch die Einbindung in die Loferer Bundesstraße wurde verbessert.