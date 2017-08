Von Simone Tschol

Außerfern, Kempten – Der Rad-Tourismus boomt. Speziell Mountainbikes erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie auf Radwegen genauso wie im Gelände gefahren werden können. Und die Entwicklung der E-Bikes bescherte dem Radsport noch mehr Anhänger.

Die Chance, die Pedalritter mit einem entsprechenden Angebot als neue Gästeschicht für sich zu gewinnen, haben die vier Außerferner Tourismusregionen schon vor Jahren gewittert. Ein dichtes Netz an Radwegen im Gelände, die vom Land Tirol freigegeben und einheitlich beschildert worden sind, spannt sich inzwischen quer über den Bezirk.

Jetzt wollen auch zehn Allgäuer Tourismusdestinationen auf den Zug aufspringen und gemeinsam mit dem TVB Tannheimer Tal, dem TVB Naturparkregion Reutte und dem TVB Lechtal das Gebiet als ideale Mountainbike-Region vermarkten. Insgesamt stehen im Verbund 900 Kilometer Mountainbike-Routen für die Bewegungshungrigen bereit.

Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen. „Wir sind auch durch unsere geografische Lage schon lange eng mit dem Allgäu verbandelt“, erklärt der Geschäftsführer des TVB Tannheimer Tal, Michael Keller. Im Allgäu gab es in Sachen Radtourismus jedoch viele Hürden zu überwinden. Angefangen von der Versicherungspflicht und Haftungsfrage über die Einbindung von bestehenden Wegen und Trails bis zu einer gemeinsamen Kommunikation von Verhaltensregeln. Auch die ein oder andere Verhandlung mit Grundstücksbesitzern habe sich, so Keller, als schwierig erwiesen. Jetzt stünden die Zeichen jedoch auf Grün, das Projekt „Mountainbike Allgäu-Tirol“ soll in die Umsetzung gehen. Gestern wurde das Vorhaben von Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, der offiziellen Dachorganisation für Tourismus, Marke, Standort – ähnlich der Tirol Werbung –, und Stefan Storf (Projektleiter MTB) in Kempten präsentiert.

Keller: „Mit diesem gemeinsamen Vorhaben geht es in erster Linie darum, dass die Radregion einheitlich auftritt. Das fängt schon bei der übereinstimmenden Beschilderung an. Nur so kann man auch ins gemeinsame Marketing einsteigen.“

Gefördert wird das Interreg-Projekt von der EU durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.