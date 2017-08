Innsbruck – Seit 1990 hat sich die Zahl der Dieselautos in Österreich auf 2,77 Millionen versiebenfacht, rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor. Österreich hat die dritthöchste Diesel-Dichte in der EU, nur Luxemburg und Frankreich haben mehr. Pro 1000 Einwohner gibt es in Österreich bereits 311 Diesel-Pkw. Tirol liegt mit 315 Diesel-Pkw je 1000 Einwohner im Österreich-Schnitt. „Tirol leidet jedoch zusätzlich unter der hohen Schadstoffbelastung durch den Durchzugsverkehr“, so der VCÖ. Besonders hoch sei der Dieselanteil bei SUV sowie Autos der Oberklasse. Laut VCÖ fahren 75 % der SUV und Geländewagen mit Diesel, bei Pkw der Oberklasse sind es 90 %.

Messungen des deutschen Umweltbundesamts ergaben, dass selbst Dieselautos der „saubersten“ Euro-6-Kategorie statt höchstens 80 Milligramm Stickoxide im Schnitt 507 mg pro Kilometer ausstoßen. Euro-5-Diesel kommen auf 906 mg, Euro-4-Autos auf 674 mg. Der VCÖ fordert ein Verkaufsverbot für neue Diesel- und Benzinfahrzeuge ab dem Jahr 2030.

Die Bild berichtet unter Berufung auf Tests der Deutschen Umwelthilfe (DUH), dass auch die neuesten Dieselmodelle die Grenzwerte für Stickoxide deutlich überschreiten. Angeführt werde die Negativ­liste vom aktuellen Audi A8 L 4.2 TDI, der mit 1422 mg/km um das 17,8-Fache über dem Grenzwert liege. (mas, APA)