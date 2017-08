Kitzbühel – Im November steht in Kitzbühel die TVB-Wahl an. Seit gut drei Wochen liegt die Stimmgruppenliste im Büro der TVB-Direktion auf. Auf dieser Liste ist jedes Unternehmen in Kitzbühel entweder in der Stimmgruppe eins, zwei oder drei aufgelistet – abhängig von der jeweiligen Höhe des Pflichtbeitrages an das Land Tirol. Laut Wirtschaftskammer Tirol gibt es derzeit 1095 aktive Unternehmen in der Gamsstadt (Stand 30.06.2017).

In der Zwischenzeit wurden die Karten neu gemischt. Die Firma Intersport-Kitzsport war der Stimmgruppe zwei zugeteilt. Das Unternehmen hat aber laut Gerhard Föger vom Land Tirol einen Antrag für eine Neureihung gestellt. Das Franchise-Unternehmen von Katrin Schlechter rutscht nun in die Stimmgruppe eins. Der Grund: „Die vom Unternehmen nach dem Erstellen der Stimmgruppenliste mitgeteilten Umsatzzahlen liegen aktuell über jenen, welche bis dato bekannt waren“, erklärt Föger. Dadurch erhöhe sich der zu entrichtende Pflichtbeitrag an das Land Tirol – dies schlage sich wiederum in der Reihung der Stimmgruppe nieder.

Auch bei der Reihung des Unternehmens element3 gibt es Änderungen – es wandert von der Stimmgruppe drei in die Stimmgruppe zwei. Von Seiten des Unternehmens heißt es dazu: „Wir wurden falsch bewertet.“

Wie das Land zu den Zahlen kommt, erklärt Gerhard Föger: „Die Umsatzzahlen von größeren Unternehmen erhält das Land Tirol von deren Steuerberatern bzw. Wirtschaftsprüfern, von kleineren Unternehmen mittels Selbsterklärung. Darauf beruhen die Vorschreibungen. Die Daten können dann bei Vorliegen der Umsatzsteuerbescheide des Finanzamtes verifiziert werden.“

element3-Geschäftsführer Manfred Hofer war persönlich nicht erreichbar. Katrin Schlechter von Intersport-Kitzsport wollte zur neuen Reihung keine Stellungnahme abgeben.

Durch die Neureihung ergibt sich für Schlechter wie im Jahr 2012 die Möglichkeit, zusammen mit Bergbahn-Vorstand Josef Burger zur Wahl anzutreten. Auf die Frage, ob Schlechter diese Möglichkeit in Betracht ziehe, antwortet sie: „Das wird sich in nächster Zeit herausstellen.“ (miho)