Von Helmut Mittermayr

Reutte – Jene 333 Frauen und Männer, die im Juli beim Arbeitsmarktservice Reutte als arbeitslos gemeldet waren, werden die neuesten Zahlen mit gemischten Gefühlen sehen. Der Rest der 32.000 Außerferner kann sich über einen Ausnahmebezirk freuen. Denn die Arbeitslosigkeit ging im Bezirk Reutte im Vergleich zum Vorjahresjuli gleich um 22,7 Prozent zurück – der absolute Spitzenwert in Tirol. Vor einem Jahr waren noch 98 Personen mehr auf Arbeitssuche. Die aktuelle Bezirksquote dürfte bei 2,4 Prozent zu liegen kommen, ein österreichweiter „Tiefpunkt“ und quasi Vollbeschäftigung.

„Die zum Vorjahr rückläufige Arbeitslosigkeit resultierte daraus, dass die heurige Sommersaison sehr gut gestartet ist. So waren Ende Juli 2017 um 36 Personen weniger aus der Tourismuswirtschaft arbeitslos gemeldet. Aber auch in der Industrie und dem Bau gestaltete sich die Auftragslage besser als im Vorjahr. Der Rückgang erfolgte, bis auf den Handel, in allen Wirtschaftsbereichen“, erklärt Klaus Witting, Leiter des AMS Reutte.

„Erfreulich ist zudem, dass auch alle Altersgruppen von der besseren wirtschaftlichen Situation profitieren können“, so Witting weiter. Am Lehrstellensektor stehen einander momentan 21 sofort verfügbare Lehrstellensuchende und 48 sofort verfügbare offene Lehrstellen gegenüber.

Die Dynamik am Stellenmarkt ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich höher. So wurden im Juli 216 (+29) offene Stellen neu gemeldet. Der Bestand an offenen Stellen liegt mit 315 Stellen, davon 139 in Fremdenverkehrsberufen, um 154 über dem Vorjahreswert. Im Tourismus standen den 139 offenen Stellen aber nur 54 vorgemerkte Personen gegenüber. Von AMS-Seite wird immer wieder betont, dass eine Volksschulrechnung, in der die Arbeitslosen des Fremdenverkehrsbereichs einfach mit den offenen Stellen gegengerechnet werden, nicht möglich sei. Ein differenzierter Blick wäre notwendig. Der Arbeitslose könne etwa ein körperliches Defizit aufweisen oder schon älter sein. Er könne anerkannter Asylwerber, aber der deutschen Sprache nicht mächtig sein. Andererseits könne eine Almwirtschaft verzweifelt Mitarbeiter suchen, aber die dauerhafte Übernachtung dort nicht zumutbar sein.

Das weiterhin steigende Stellenangebot in allen Branchen führt dazu, dass die Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, so gut sind wie selten zuvor. Die Kehrseite – für Unternehmen ist es derzeit sehr schwierig, Arbeitskräfte zu finden.