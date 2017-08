Außerfern – „Die Höhle des Löwen“ wie beim deutschen Fernsehsender VOX soll es ja nicht werden. Und auch zwei Millionen wird es nicht in zwei Minuten geben. Das seien gut gemachte Shows mit durchaus interessanten Start-up-Ideen, sagt Henrik Wentzler, Inhaber des Bergguts Gaicht. Wentzler ist bekanntlich schon bei einigen Unternehmen im Außerfern beteiligt – wie etwa auch beim Elbigenalper Technologiedienstleister kdg. Aber von der Grundidee ist eine Aktion, die der vermögende Deutsche nun ins Leben ruft, vom bekannten TV-Format nicht weit entfernt. „Wir möchten etwas Nachhaltiges initiieren und hier in der Region einen kraftvollen Impuls für spannende und zukunftsträchtige Neugründungen setzen“, betont Wentzler. Daher hat er nun in Kooperation mit dem kdg campus den ersten Tiroler Lech Funding Contest ausgeschrieben, also einen Wettbewerb für neue Businessideen im Außerfern und im angrenzenden Allgäu. Mitmachen und einreichen kann jeder, der im Außerfern oder im Allgäu ein Start-up gründen, eine neue Geschäftsidee umsetzen oder einen bereits bestehenden Geschäftsbereich erweitern möchte.

Wer die Vor-Jury überzeugt, welche die Vorselektion übernimmt, wird zum eigentlichen Jury-Hearing am 11. November am Berggut Gaicht eingeladen, wo neben Henrik Wentzler und kdg-Chef Michael Hosp noch Wentzlers Tochter Friederike, Martin Entstrasser, Geschäftsführer von Elektro Entstrasser und die junge Ökonomin Lilly Sophie Gerlach über die Idee befinden werden. Am Ende winken entweder eine Unternehmensbeteiligung, ein Invest oder möglicherweise auch eine andere Form der Unterstützung. „Mit unserem Unternehmensnetzwerk und nicht zuletzt mit dem kdg campus können wir Gründern und Gründerinnen ja auch Infrastruktur und Know-how anbieten. Vielleicht braucht der eine oder andere Anwärter nur die Möglichkeit, bei einem anderen Unternehmen anzudocken, oder er sucht Co-Working Spaces oder auch Betriebsflächen.“

Für alle Beteiligten gelte absolute Diskretion und Verschwiegenheit. Jeder, der mitmache, erhalte zuvor eine wechselseitige Geheimhaltungserklärung. Die Einreichfrist für den Contest endet am 31. Oktober, 12 Uhr. Nähere Informationen zu Ausschreibung und Contest-Procedere sind auf den Homepages von Berggut Gaicht, bei kdg sowie auf Facebook zu finden. (hm)