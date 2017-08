Von Simone Tschol

Ehrwald, Mieming – Sie ist neben jener der Franz-Senn-Hütte im Stubaital die größte ihrer Art in den Ostalpen: die neue Stromversorgungsanlage auf der Coburger Hütte.

Nachdem 2009 durch einen Anbau die sanitären Einrichtungen der Schutzhütte der DAV-Sektion Coburg auf einen zeitgemäßen Stand gebracht worden sind, wurde jetzt im Juli die Energieversorgung mit neuester Technik erweitert. Und das in Rekordzeit. Von der Auftragsvergabe bis zur Fertigstellung vergingen lediglich drei Wochen.

Dabei waren die Herausforderungen groß, wie Michael Anker, Geschäftsführer der bauausführenden Firma StromvomDach Erl GmbH, berichtet. „Es handelte sich hier um eine hochalpine Baustelle. Die Mitarbeiter mussten zu Fuß hinauf, das Material kann in solchen Fällen ausschließlich mit dem Hubschrauber angeliefert werden. Das allein ist schon eine große logistische Herausforderung. Man darf nichts vergessen und muss immer einen Plan B und C haben.“ Auch der Faktor Zeit spiele auf solchen Baustellen immer eine wichtige Rolle. Anker: „Die besondere Schwierigkeit lag darin, dass die Hütte während der Umbauzeit im Vollbetrieb und daher eine Unterbrechung der Stromversorgung nicht möglich war. So mussten die alten Anlagenteile schrittweise deaktiviert, die neuen eingebaut und wieder in Betrieb genommen werden. Das ist, wie wenn man bei einem Auto während der Fahrt bei Tempo 100 die Räder wechseln will.“

Aber die Mitarbeiter des Unterländer Unternehmens, das sich auf Photovoltaik, Stromspeicher und Gesamtsysteme für Schutzhütten und Gebäude im netzfernen alpinen Raum spezialisiert hat, haben ganze Arbeit geleistet. Nach nur fünf Tagen war das System eingebaut und konnte in Betrieb genommen werden.

Die neue Photovoltaikanlage hat eine Gesamtleistung von 16 kWP. Sie versorgt in erster Linie direkt die Hütte, überschüssiger Strom wird in die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 77 kWh eingespeichert. Anker: „Damit könnte man ein durchschnittliches Einfamilienhaus fünf bis sieben Tage betreiben.“ Wenn die Energie aus Sonnenkraft erschöpft ist, kommt das bereits vorhandene Blockheizkraftwerk, ein Generator, der mit Rapsöl betrieben wird und dessen Abwärme in das Heizungssystem eingespeist wird, zum Einsatz. Ebenfalls erneuert und an die Bedürfnisse der Pächterfamilie Schranz angepasst wurde das komplette Energiemanagement. Die Anlage kann ferngesteuert und übers Internet überwacht werden.

„Unser Tagesverbrauch liegt in der Hochsaison bei zirka 200 Kilowattstunden. Das deckt die Photovoltaikanlage natürlich nicht ab. Aber wir sind froh um jedes Kilowatt, das vom Dach kommt“, meint Wirt Jürgen Schranz, der vom reibungslosen Ablauf der Arbeiten und der Funktion der neuen Anlage begeistert ist.

So wie der Betrieb der Hütte wurde auch die Baustelle zum deutsch-österreichischen Gemeinschaftsprojekt. Während die Hardware (Batterie und hochqualitative Module) aus Deutschland geliefert wurden, stellten Tiroler Firmen wie StromvomDach Erl, Kitz Air, Heli Tirol und Harlander das Know-how für die Arbeiten auf der Baustelle hoch oben am Berg.

Finanziell unterstützt wird die Modernisierung der Anlage übrigens von Bund und Land Tirol im Rahmen der Umweltförderung.