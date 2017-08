Von Hubert Daum

Imst – Der Hohe Frauentag wurde im Bezirk Imst wohl um zwei Wochen vorverlegt: Nachdem Gunda Amprosi am 1. August die Leitung des AMS von Erwin Klinger übernahm, beerbte Elena Bremberger die Geschäftsführung der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer (WK) Imst von Stefan Mascher, der die wirtschaftlichen Geschicke im Bezirk 35 Jahre lang leitete.

Innerhalb der Tiroler Standesvertretung ist die gebürtige Oberösterreicherin und seit elf Jahren in Tirol lebende Bremberger keine Unbekannte: Seit 2014 wirkte sie als Quereinsteigerin aus der Privatwirtschaft im WK-Hauptquartier in Innsbruck. „Mich hat die Arbeit in einer Bezirksstelle gereizt“, begründet die doppelte Magistra ihre Bewerbung in Imst, wo sie auch privat ihre Zelte aufgeschlagen hat. „Elena übernimmt einen Bezirk, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist“, weiß Josef Huber, Obmann der WK-Bezirksstelle Imst, „mit den starken Sparten Handwerk und Gewerbe, Tourismus und Handel haben wir einen guten Branchenmix und stehen auf drei Füßen.“

Für Elena Bremberger ist eine Bezirksstelle wie ein praktischer Arzt: „Wir machen unterstützend eigentlich alles, sind beispielsweise Ansprechpartner bei Betriebsgründungen und haben uns dem Dreieck Service – Interessenvertretung – Bildung verschrieben. Die hausinternen Wifi-Seminare werden übrigens sehr gut angenommen.“

In der Dunstwolke des Positivismus ist der Neuen natürlich klar, dass auch Probleme zu lösen sind, wie zum Beispiel das der fehlenden Lehrlinge und Facharbeiter. Man könne nur helfend zur Seite stehen, meint Bremberger, und dies werde auch massiv von der WK getan. Neo-Pensionist Stefan Mascher: „In Wirklichkeit ist es ein demographisches Problem. In den Jahrzehnten meines Wirkens ging immer schon rund die Hälfte in eine Lehre, die andere Hälfte in eine weiterführende Schule. Die Geburtenjahrgänge jetzt sind schwach.“ In diesem Kontext sei für Obmann Huber zu hinterfragen, warum man für Berufe wie Krankenschwester oder Kindergärtner als Voraussetzung überhaupt die Matura benötigt.

In den 35 Jahren Geschäftsführung habe Mascher einige kleine Revolutionen erlebt: „Der größte Meilenstein war wohl die Gewerbereform in den 1980er-Jahren, die dem Unternehmertum den Weg öffnete, oder überhaupt der EU-Beitritt, der der Wirtschaft viel gebracht hat. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Unternehmen und Partnern bedanken.“

Bremberger, die sich als kommunikativ und redselig bezeichnet, sieht eine „sehr gute Arbeit“ ihres Vorgängers und wird sich Schulter an Schulter mit ihrem Obmann weiterhin für den Fernpass­tunnel stark machen. Huber: „Auch der Zusammenschluss der Skigebiete Ötztal/Pitztal wird von uns im Sinne eines starken Tourismus vehement gefordert.“