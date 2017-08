Von Max Strozzi

Innsbruck – Der neue Eigentümer der 1146 Tiroler Buwog-Wohnungen, die in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft Jargonnant Partners (JP), hatte zuletzt zahlreiche Mieter vor den Kopf gestoßen – die TT berichtete. Mehrere befristete Mietverträge wurden nicht verlängert, Betroffene mussten sich innerhalb kurzer Zeit eine neue Bleibe suchen. So erging es auch einer vierköpfigen Jungfamilie. „Es ist erschreckend, wie rücksichtslos vorgegangen wird“, beklagt die junge Mutter zweier Kinder – zwei Monate bzw. knapp drei Jahre alt – gegenüber der TT. „Wir sind schockiert. Wir wären beinahe auf der Straße gelandet.“

Seit 2004 lebte die Familie in der Buwog-Wohnung in Innsbruck. Zuvor hatte zehn Jahr­e lang bereits die Mutter des Familienvaters darin gewohnt. 2014 wurde der Mietvertrag automatisch um weitere drei Jahre verlängert. Bis den Jungeltern vergangenen Jänner auf Betreiben der neuen Eigentümer JP ein Schreiben ins Haus flatterte, wonach ihr Mietvertrag nicht mehr verlängert werde und sie Ende April ausziehen müssten. „Wir haben das Gespräch gesucht, aber zunächst gar keinen Ansprechpartner gehabt“, schildert die Familie. Später sei ihr zunächst angeboten worden, die Wohnung zu kaufen. Daran hatte die Familie auch ein Interesse gezeigt, allerdings sei nie ein Kaufpreis genannt worden. Schließlich habe JP das Angebot wieder zurückgezogen – die Wohnung stünde doch nicht zum Verkauf. Wie auch? Der Wohnblock ist gar nicht parifiziert, der Verkauf einzelner Wohnungen daher nicht möglich.

Die Familie bestand letztlich auf einen Räumungsvergleich. Zum einen, um etwas Zeit für die Wohnungssuche zu gewinnen, zumal man gerade das zweite Kind erwartete. „Zum anderen, weil man damit bei der Stadt als obdachlos gilt“, erklärt die Mutter. Neue­r Räumungstermin: 30. Juni 2017 – nur ein Tag nach dem errechneten Geburtstermin des zweiten Kindes. „Ich dachte, das darf wohl nicht wahr sein“, erinnert sich die Mutter. Schließlich kam die Familie in einer Wohnung der Neuen Heimat unter. Die Neue Heimat sei sehr kulant gewesen, habe sie einige Tage früher als geplant – also noch vor dem Geburtstermin – in die Wohnung einziehen lassen, betont das Paar.

Für die Familie ist die Causa allerdings noch nicht erledigt. JP fordert von den Jungeltern 1340 Euro, um die alte Buwog-Wohnung ausmalen zu lassen, wie ein Schriftverkehr zeigt. Die Aufforderung dazu kam am 26. Juli, die Rechnung flatterte nur zwei Tage später ins Haus. Von Ausmalen ist im Mietvertrag allerdings keine Rede, die Wohnung sei lediglich besenrein zu übergeben, heißt es dort.

JP verweist in dem Schreiben auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs. Demnach, so meint JP, müsse der Mieter die Wohnung frisch ausmalen, weil Wände und Decken angeblich „keine normale Abnutzung“ aufweisen würden. „Man nutzt aus, dass die Mieter unter Zeitdruck stehen und sich rechtlich nicht auskennen“, kritisiert das Paar: „Hätte JP uns gegenüber jemals etwas von Ausmalen erwähnt, hätten wir die Wände gleich selbst gestrichen.“

Dass zudem auch nach ihrem Auszug die Juli-Monatsmiete vom Konto abgebucht wurde, quittiert das Paar inzwischen nur noch mit einem Kopfschütteln. Dieses Geld habe man immerhin wieder zurückbekommen.