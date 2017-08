Innsbruck – 135 Millionen Euro an zinsbegünstigten Darlehen haften aktuell beim Landeskulturfonds aus, rund 3200 Bauern haben Kredite aufgenommen. Dass die „Bauernbank“ im Vorjahr ein Minus von rund 360.000 Euro erwirtschaftet hat, ist keine Überraschung. „Das war absehbar, schließlich haben wir vor allem Milchbauern Zinsstundungen bei den Darlehen und Laufzeitverlängerungen eingeräumt“, erklärte Geschäftsführer Thomas Danzl bei der gestrigen Bilanzpräsentation. Diese Aufwendungen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen infolge der Milchkrise führten zu Mindereinnahmen von 460.000 Euro.

Bei der Vergabe von neuen Darlehen ist die Zurückhaltung der Bauern noch spürbar. Obwohl die Investitionstätigkeit wieder anziehe, wie Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) positiv anmerkt. Steigende Produktpreise wie bei der Milch (36,7 Cent pro Kilogramm) haben das Klima in der Landwirtschaft wieder aufgehellt. Trotzdem: Mit 11,2 Millionen Euro an Krediten ist bei Investitionen in agrarische Infrastruktur noch viel Luft nach oben. 96 Bauern haben Darlehen aufgenommen und damit 23 Millionen Euro an Ausgaben ausgelöst. „Damit schaffen wir notwendige Wertschöpfung und unterstützen die Bauern bei neuen Vermarktungsmöglichkeiten“, verteidigt Geisler vehement die Einrichtung des Landeskulturfonds.

Trotz der niedrigen Eigenkapitaldecke vieler Bauern und finanzieller Nöte gibt es kaum Versteigerungen von Bauernhöfen. Für Geschäftsführer Danzl hat sich hier die Lage deutlich entspannt.

Beinahe gleichzeitig mit der Bilanz liegt eine so genannte Nachschau des Tiroler Landesrechnungshofs (LRH) vor. Im Vorjahr hat er die Bauernbank geprüft. Was seither von seinen Empfehlungen umgesetzt wurde, nahm er diesmal unter die Lupe. Weil der Landeskulturfonds auch über Grundstücke im Ausmaß von 520.000 Quadratmetern verfügt (Stand 2015), regte der LRH eine Zusammenlegung mit dem Bodenfonds an. Einmal mehr erteilt Geisler diesem Hinweis eine Absage. „Der Landeskulturfonds ist ja nicht für die Siedlungsentwicklung und für die Bereitstellung von Bauland zuständig, sondern für die Landwirtschaft.“ In einer Stellungnahme an den LRH heißt es dazu: „Bei der Einbringung des Vermögens des Tiroler Bodenfonds in den Landeskulturfonds entstehen extrem hohe finanzielle Belastungen. Allein die Grunderwerbssteuer wird seitens der Geschäftsführer mit mindestens 700.000 Euro beziffert.“ (pn)