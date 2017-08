St. Johann i. T. – Die Seilbahnbehörde erteilte kürzlich die Baugenehmigung für den 6er-Sessellift am Eichenhof in St. Johann. Der Baustart ist bereits erfolgt, teilt der schwedische Skigebietsbetreiber SkiStar in einer Aussendung mit. Er hält 68 Prozent am St. Johanner Skigebiet.

Der Lift schließt an die neue Gondelbahn Eichenhof an und führt vom Gasthof „Grander Schupf“ bis etwa oberhalb der ehemaligen Bergstation des Schlepplifts Eichenhof 2.

„Es ist wichtig, einen komfortablen Anschluss an die Gondelbahn Eichenhof zu gewährleisten. Der Zeitrahmen für die Umsetzung des Projektes ist knapp, aber durchaus machbar. Es braucht eine genaue Koordination und vollen Einsatz aller Beteiligten“, erklärt Manfred Bader, Geschäftsführer SkiStar St. Johann. Konkret soll der Lift bis Saisonstart stehen.

Auf einer Länge von 1630 Metern, mit einer Höhendifferenz von 445 Metern, bringen 55 6er-Sessel mit Wetterschutzhauben die Skifahrer nach oben. Mit einer Geschwindigkeit von 6 m/s können bis zu 2400 Personen pro Stunde transportiert werden. „Die 6er-Sesselbahn ist auf dem neusten Stand der Technik. Die Pisten am Eichenhof im oberen Bereich sind einige der schönsten Pisten im Skigebiet und wir freuen uns, unseren Gästen in Zukunft einen komfortablen Aufstieg bieten zu können“, sagt Markus Fankhauser, Betriebsleiter und Baustellenverantwortlicher.

Weitere Projekte werden seit Mai am Eichenhof umgesetzt: Die Errichtung eines weiteren Speicherteiches und die Erweiterung der Beschneiung für die Sportiv-Abfahrt sowie die neue 10er-Gondelbahn im Talbereich des Eichenhofs sind bereits in Bau. Die Parkplätze am Einstieg ins Skigebiet werden ebenfalls vergrößert. Insgesamt werden 17 Millionen Euro in die Entwicklung des Skigebietes investiert.

Die Vision von SkiStar ist es, das Skigebiet St. Johann zu einem familienfreundlichen Skigebiet werden zu lassen. (TT)