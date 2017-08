Kirchberg – Im heurigen Sommer wurde in Kirchberg die neue Veranstaltungsserie „Kirchberg Kost.Bar“ ins Leben gerufen. Der Tourismusverband spricht schon vor der letzten Veranstaltung am kommenden Freitag von einem großen Erfolg. Heimische Gastwirte bieten dabei immer freitags ab 17 Uhr Verkostungen ihrer Spezialitäten und Getränke in der Fußgängerzone im Dorfzentrum an. Auch heimische Kaufleute machen bei „Kirchberg Kost.Bar“ mit und betreiben Marktstände und die Geschäfte im Ortszentrum haben länger geöffnet. Musikalisch umrahmt wird die neue Veranstaltungsserie von heimischen Musikanten und einem Konzert der Musikkapelle Kirchberg. Für die Kinder zeigt das Rettensteintheater Kirchberg Aufführungen des Kaspertheaters um 18 Uhr, um 18.30 Uhr und um 19 Uhr im Musikpavillon. Es gibt auch eine kleine Malecke für Kinder.

„Erfreulicherweise kamen zu den ersten fünf Terminen von „Kirchberg Kost.Bar“ bereits viele Besucher, die für eine super Stimmung sorgten“, heißt es vom TVB. Der letzte Termin von „Kirchberg Kost.Bar“ im heurigen Sommer ist am Freitag, 25. August. Aufgrund des gelungenen Auftakts und der positiven Rückmeldungen wird es „Kirchberg Kost.Bar“ auch im Sommer 2018 wieder geben. (TT)