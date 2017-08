Von Martina Schratzberger

Flaurling – Nur knapp kam bislang die Tiroler Saatbaugenossenschaft bei der Getreideaufbereitungsanlage in Flaurling mit den bestehenden Speicherkapazitäten für Getreide und Erdäpfel über die Runden. Bedürfnisse ändern sich, Großabnehmer wie der Bäcker Ruetz oder Zillertal Bier brauchen zunehmend mehr Spezialgetreide, um sich am Markt mit Nischenprodukten positionieren zu können. Grund genug für die 105 Genossenschaftsbauern – rund um Obmann Josef Trenkwalder – zu investieren.

Aber nicht nur sie sehen eine Chance für ihren Betrieb. „Auch andere Bauern haben schon interessiert angeklopft“, sagt Trenkwalder. „Sie wollen Teil der Genossenschaft werden und sind auch bereit, dafür zu zahlen.“ Ein gewisser Aufwind sei spürbar. Nicht zuletzt, weil sich dadurch der Nebenerwerb einfacher gestalten ließe. „Wir sehen insbesondere bei Spezialgetreide gute Absatzchancen und interessante Einkommensmöglichkeiten. Für den Getreidebau ist nur eine geringe Mechanisierung erforderlich. Bei Bedarf kann die Arbeit zur Gänze überbetrieblich organisiert werden.“

Grundsätzlich würde mit dem wieder gestiegenen Milchpreis die Investitionsbereitschaft wieder steigen, was sich besonders in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz widerspiegeln würde. Das agrarstrukturell benachteiligte Tiroler Oberland hinkt hinterher. „Hier sind wir gefordert, in Ergänzung zu den bestehenden Initiativen und Unterstützungen zusätzlich mit Hilfe des Landeskulturfonds gezielte Maßnahmen zu setzen, um die Flächenbewirtschaftung in den extremen Bergbauerngebieten sicherzustellen“, sagt Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler. Er ortet in seiner Funktion als Agrarreferent mit solchen Maßnahmen sogar die Chance auf eine mögliche Rückkehr vom Nebenerwerb in den Vollerwerb.

Mit ursprünglich 40 Tonnen Kapazität war das Depot regelmäßig aus allen Nähten geplatzt. Nicht optimal war außerdem die gemeinsame Lagerung von Erdäpfeln und Getreide. „Erdäpfel brauchen bis zu 80 Prozent Feuchtigkeit“, erklärt Trenkwalder. Mit der Erweiterung hat sich die Lagerkapazität nun auf 400 Tonnen verzehnfacht. 300 Tonnen Getreide liegen bereits in Flaurling.

Grundsätzlich funktioniere der Betrieb folgendermaßen: Nach der Anlieferung wird das Getreide gewogen und von gröberen Unreinheiten befreit. Hat das Getreide einen zu hohen Wassergehalt, wird es getrocknet. Danach wird es mittels Förderband und einer Förderleistung von 40 Tonnen pro Stunde in Silos oder Kisten befördert. Nach der Intensivreinigung wird das Getreide entsprechend der Kundenwünsche sortiert und abgepackt. Das so genannte Ausputzgetreide wird als Tierfutter, Einstreu in Rinder- oder Hühnerställen verwendet oder in einer nahen Biogasanlage zur Energiegewinnung genutzt. Mit dem neuen Getreideaufbereitungszentrum werden im Bestandsgebäude dringend benötigte Flächen für die Lagerung von Erdäpfeln frei. Die Kartoffelernte 2016 konnte aus Platzmangel nicht vollständig am Standort Flaurling eingelagert werden.

Josef Trenkwalder ist erst der dritte Obmann der seit 70 Jahren bestehenden Genossenschaft und selbst seit 20 Jahren ehrenamtlich im Geschäft. Ein weiterer Ausbau in Sachen Kapazität wäre eines Tages durchaus vorstellbar. Bevor an weitere Investitionen gedacht werde, müssten sich die Finanzen erst einmal stabilisieren. 1,3 Millionen Euro wurden immerhin über den Landeskulturfonds in Form eines zinsgünstigen Kredits investiert.