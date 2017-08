Reutte – Wie wichtig die Tagesklinik Augenchirurgie für das Außerfern ist, wird mit jedem Jahr ihres Bestehens deutlicher. Rund 5000 Behandlungen wurden seit der Gründung vor nunmehr sechs Jahren durchgeführt. Von der wohnortnahen Versorgung profitieren vor allem die älteren Menschen der Region – ein wesentlicher Beitrag des BKH Reutte zur Lebensqualität der Bevölkerung im Außerfern. Es sind vor allem die altersbedingten Augenerkrankungen grauer Star sowie die Makuladegeneration, die in der augenchirurgischen Tagesklinik des BKH Reutte behandelt werden. Die beiden Augenärzte Gerhard Kieselbach und Bernhard Kremser operieren jeden Montag mehr als 20 Patienten.

Der wichtigste und auch technisch aufwändigste Eingriff ist die Kataraktoperation zur Behandlung des grauen Stars (= Katarakt), dabei wird die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche Intra­okularlinse ersetzt. Zusätzlich erhalten jeden Montag 10 bis 20 Patientinnen und Patienten Intraokuläre Medikamenteninjektionen (IVOM) ins Auge zur Behandlung der Makuladegeneration oder anderer Gefäßerkrankungen am Auge (z. B. Diabetes mellitus). Dabei kommt es unbehandelt zu einer Verringerung der Sehkraft, die leider ständig fortschreitet. Als weiterer Service der Tagesklinik Augen werden den Patienten, die eine Medikamenteninjektion erhalten, auch in regelmäßigen Abständen am OCT (Optische Cohärenztomographie) des BKH Reutte untersucht, um festzustellen, wie die Behandlun­g weitergehen soll.

„Da es sich bei den Betroffenen durchwegs um ältere Menschen handelt, ist die ,Tagesklinik Augenchirurgie‘ ein wahrer Segen für das Außerfern“, erklärt der Ärztliche Direktor des BKH Reutte, Primar Eugen Ladner. „Gerade älter­e Menschen ersparen sich dabei den – in den meisten Fällen monatlichen – mühsamen Weg in die Landeshauptstadt. Hin und zurück ist man, gleich ob mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, auch schon ohne den langen Aufenthalt in der Klinik einen halben Tag und länger unterwegs. Neben dem Zeitfaktor bleiben den Betroffenen und ihren Angehörigen zudem auch die finanziellen Belastungen erspart.“

Aufgrund der vorgegebenen Struktur kann nur nach Zuweisung durch einen Augenfacharzt ein Termin für die Voruntersuchung unter der Telefonnummer 05672/601 587 bzw. der E-Mail-Adresse augen@bkh-reutte.at vereinbart werden. Und zwar jeweils Montag bis Donnerstag nach Vereinbarung. (TT, hm)