Von Angela Dähling

Fügen – Es hätte ein stimmungs- und friedvoller Adventabend in der Fügener Festhalle werden sollen. Im Rahmen seiner Tournee „Weihnacht mit Marc Pircher & Freunden 2017“ wollte Marc Pircher gemeinsam mit Ludwig Dornauer am 16. Dezember auf die besinnlichste Zeit des Jahres einstimmen. Doch nun herrscht alles andere als friedliche Stimmung zwischen dem Volksmusikstar und dem Veranstalter des Abends – dem Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal.

„Alles war vertraglich vereinbart und dann hieß es plötzlich per E-Mail nur, das Ganze sei hinfällig, weil die Halle besetzt sei. Der TVB hat damit den Vertrag gebrochen“, schildert Marc Pircher gegenüber der TT. Was ihn ärgert: „Nicht die Absage an sich, sondern die Art und Weise.“ Außerdem sei der Abend im Fan-Journal beworben worden und zwei Busse mit Fans seien laut Pircher bereits fix gebucht gewesen. Pircher verlangte vom TVB ein Ausfallhonorar. „Es ist üblich, dass bei einer Absage ein bestimmter Betrag der Gage fällig wird“, erklärt der Musikant. Im von Pircher aufgesetzten Vertrag stand keine Stornoklausel für den TVB. Pircher selbst hätte bis 16. November vom Vertrag zurücktreten können – etwa wegen TV-Auftritten. Der TVB-Vorstand verweigerte Pircher die Zahlung der Stornogebühr.

„Ich will nichts mehr zu tun haben mit der Ersten Ferienregion und werde hier auch nie wieder einen Auftritt machen“, ist Pircher verärgert. Seine Managerin habe daher auch Pirchers für 2018 geplanten Auftritt bei der Zellberg Buam Alpenparty abgesagt, wo der TVB Veranstalter ist.

„Er hat uns das auch alles so mitgeteilt. Wir bedauern seine Entscheidung, nehmen sie aber zur Kenntnis“, sagt Manfred Pfister, TVB-Geschäftsführer der Ersten Ferienregion Zillertal. Das Ganze sei unnötig wie ein Kropf, meint Pfister. „Denn es geht um einen läppischen Betrag und eine läppische Ursache“, erklärt er. Dass der TVB die paar hundert Euro Storno an Pircher nicht zahlen wollte, hat nämlich Hintergründe, die weit zurückliegen: Vor rund zehn Jahren zog Pircher mit seinem MaPi-Fest von Kaltenbach nach Mayrhofen um, weil er dort auch als Werbebotschafter engagiert worden war. „Unser TVB veranstaltete das Zeltfest in Kaltenbach und laut Vertrag hätte Marc Pircher noch eines in Kaltenbach machen müssen. Er fragte, ob er darauf verzichten und nach Mayr­hofen gehen dürfe und wir wollten ihm da nicht im Weg stehen“, schildert Pfister. Dafür habe der TVB von einigen Mitgliedern Kritik geerntet. „Er stornierte damals und wir ließen ihn ziehen. Und so setzte der TVB-Vorstand darauf, dass es andersrum jetzt auch geht, zumal die Stornierung fünf Monate vor der Veranstaltung passierte“, sagt Pfister. Dass wegen verletzter Eitelkeiten auf beiden Seiten nun so eine große Sache daraus werde, sei „eigentlich furchtbar“.

Statt Pircher gehört die Festhalle am 16. Dezember nun dem Steudltenn-Team. An insgesamt sechs Terminen verteilt auf zwei Wochenenden führt es das Stück „Mauracher & Mohr“ auf – ein besinnliches Singspiel, das im Dezember 2016 Premiere feierte und auf das große Stille-Nacht-Jubiläumsjahr 2018 einstimmen soll. Man habe da keinen der sechs Termine stornieren wollen, da Pirchers Veranstaltung nicht dazu gepasst hätte und auch der Hallenumbau aufwändig gewesen wäre, erklärt Pfister. „Ein besinnliches Singspiel und volkstümliche Musik, auch wenn sie weihnachtlich gespielt wird, passen einfach nicht zusammen.“