Vomp – Die Benediktinerabtei St. Georgenberg ist mit Christoph Swarovski eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam ein zukunftsfähiges Konzept für die Nachnutzung des Stiftsgebäudes in Fiecht zu entwickeln. Das teilt die Innsbrucker Diözese in einer Aussendung mit. Bekanntlich wird die zukünftige Nutzung des Stifts Fiecht in Richtung Bildung und Zukunftsfragen gehen. Gemeinsam mit der Diözese Innsbruck konnte bereits vor längerer Zeit die weitere Verwendung der Stiftskirche als Pfarrkirche abgesichert werden.

Wie berichtet, hatte sich die Benediktinerabtei St. Georgenberg im Vorjahr entschieden, den Sitz ihrer Gemeinschaft wieder an ihren Ursprungsort, den St. Georgenberg, zu verlegen. Christoph Swarovski sei überzeugt, „dass sich das Stift Fiecht bestens eignet, um eine Bildungsstätte im Zusammenhang mit den Herausforderungen der Zukunft in der Industrie und Arbeitswelt als Leuchtturmprojekt für den Standort Tirol zu schaffen“, heißt es weiter in der Aussendung. Die Benediktinerabtei und Swarovski werden in den nächsten Monaten gemeinsam die notwendigen Details erarbeiten. Beide Partner sehen darin die Perspektive, „dass dieser einzigartige Ort in einer seiner Geschichte angemessenen Weise lebendig erhalten werden kann und so positiv und zukunftsorientiert auf die Region ausstrahlen wird“.

Die Gemeinde Vomp mit Bürgermeister Karl-Josef Schubert begrüßt die Partnerschaft. Diözesanadministrator Jakob Bürgler äußert Freude über die Perspektive, aber auch Trauer angesichts der Auflassung des Stiftes: „In dem, was unausweichlich auf uns zukommt, zeigt sich auch etwas von dem radikalen Wandel, in dem sich Gesellschaft und Kirche derzeit befinden. Die Frage, wie klösterliches und damit auch das Leben nach den evangelischen Räten wieder mehr an Anziehung und positiver Ausstrahlungskraft gewinnen kann, bewegt uns sehr. Sie wird eine Nagelprobe für die Zukunft der Kirche sein.“ (TT)