Innsbruck – Die Wirtschaftsdaten und Stimmungsindikatoren in Europa sorgen auch in Tirol für einen starken konjunkturellen Rückenwind. „Aber es sind nicht nur die exportstarken Leitbetriebe aus der Industrie sehr gut ins Jahr 2017 gestartet, sondern auch die Binnenkonjunktur läuft rund“, erklärt Markus Sappl, Landesdirektor Firmenkunden der UniCredit Bank Austria in Tirol. Der Bausektor weise zweistellige Wachstumsraten auf, und auch der Umsatz im Einzelhandel konnte deutlich zulegen.

2017 dürfte laut den Ökonomen der UniCredit Bank Austria das Wirtschaftswachstum in Tirol 2,7 Prozent betragen. Damit liegt der Anstieg um 0,4 Prozentpunkte über dem prognostizierten Wachstum für Österreich. Positives erwarten die Bank-Austria-Ökonomen auch vom Tourismus. Trotz des Rückgangs im Winter sind die Übernachtungen im ersten Halbjahr verglichen mit der Vorjahresperiode um 1,7 Prozent gestiegen. So meint Sappl: „2017 sollte mit insgesamt rund 48 Millionen Übernachtungen wieder ein Rekordjahr werden.“ Auch auf den Arbeitsmarkt beginnt der Aufschwung durchzuschlagen. Im Juli betrug die saisonbereinigte Arbeitslosenquote in Tirol 5,9 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Sommer 2012. Tirol habe von Jänner bis Juli mit 2,3 Prozent das stärkste Beschäftigungswachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode aller Bundesländern verzeichnet. „Der konjunkturelle Rückenwind sollte dafür sorgen, dass die Arbeitslosenquote nach dem starken Rückgang 2016 auch dieses Jahr kräftig auf durchschnittlich 5,9 Prozent fallen wird“, so der Bank-Austria-Ökonom Robert Schwarz. Damit dürfte Tirol erstmals seit 2012 eine jährliche durchschnittliche Arbeitslosenquote von unter sechs Prozent haben. (TT)