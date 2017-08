Von Denise Daum

Hall – Das Bio-Bergbauernfest hat sich zu einer Traditionsveranstaltung entwickelt. Zum 15. Mal kommen am 9. September Tirols Biobauern nach Hall, um am Stiftsplatz, in der Rosengasse und am Oberen Stadtplatz die Vielfalt regionaler Produkte zu präsentieren.

Nicht nur das Fest, auch die Marke „Bio vom Berg“ ist eine Erfolgsgeschichte. „Wir haben es geschafft, uns zum Markenbotschafter Tirols zu entwickeln. Unsere Produkte sind mittlerweile in Deutschland und Oberitalien erhältlich“, erklärt Heinz Gstir, Obmann der Erzeugergenossenschaft Bioalpin und der dazugehörigen Marke „Bio vom Berg“. Auch wenn man das weiter ausbauen will, steht das Motto „aus der Region für die Region“ im Vordergrund. „Aber beispielsweise beim Käse produzieren wir mehr, als wir in der Region verkaufen“, weiß Gstir. Rund 600 Tiroler Bio-Bauern beliefern ihre Marke „Bio vom Berg“.

Das Unternehmen kratzt heuer erstmals an der Umsatzmarke von 10 Millionen Euro – ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Das Bewusstsein bei den Kunden steige und der Preisunterschied werde gerechtfertigt mit einem Mehrwert an Genuss und Regionalität, erklärt Gstir.

Beim Jubiläums-Bergbauernfest am 9. September werden an über 40 Marktständen Bio-Produkte wie Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch, Obst, Gemüse, Eier, Speck, Würste und mehr angeboten. Auf die Kinder wartet ein Rahmenprogramm mit Streichelzoo und Brotbackstation.

„Es ist jedes Jahr eine Freude, das Fest bei uns zu haben. Es passt hervorragend zu unserer schönen Altstadt“, freut sich Halls Bürgermeisterin Eva Maria Posch.

Ohne es verschreien zu wollen: Bislang war das Fest auch noch jedes Jahr mit Wetterglück gesegnet.