Landeck – „Der Nachmittag ist gut gelaufen. Wobei man wissen muss, dass der große Ansturm erst am Abend einsetzt. Wir sind jedenfalls optimistisch.“ So fiel die erste Zwischenbilanz von Kaufleute-Obmann Matthias Weinseisen zur 18. Landecker Einkaufsnacht gestern gegen 18 Uhr aus. „Wobei das jüngere Publikum hauptsächlich das Musikangebot erleben will.“ Wermutstropfen war ein Gewitter, das sich aber wenig später auflöste. Der Zammer Kaufmann Andreas Grüner war einer der Schnäppchen-Anbieter am Nachmittag: „Bei uns war der Andrang riesig, die Leute kamen in Scharen.“

Dem Veranstalter könne er zur Team-Leistung nur gratulieren, sagte Bürgermeister Wolfgang Jörg, „Der Einsatz war großartig und ist von den Besuchern auch honoriert worden.“ (hwe)